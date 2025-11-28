Premio de Apecsa para #UP2U Project-Depende de Ti

La organización canaria #UP2U Project-Depende de Ti, dedicada a la justicia restaurativa juvenil, fue galardonada este jueves en Santiago con el XIII Premio Internacional 2025 de Divulgación del Camino de Santiago, convocado por la Asociación de Periodistas y Estudiosos del Camino de Santiago (Apecsa), que preside Xosé María García Palmeiro.

El acto tuvo lugar en el salón de actos del Museo das Peregrinacións e de Santiago, en Praterías. Se destaca de la entidad premiada, su trabajo de divulgación del Camino de Santiago y, especialmente, por medio del proyecto El Camino de los Valores.

El jurado de este galardón de Apecsa, presidido por el periodista Luís Celeiro Álvarez, contó además con Purificación Carballo, Xabier Goyanes Vilar, Purificación Carballo, Xosé Luís Muñoz Portabales y Carmen Prado Pico.

Escultura

Recibió el galardón la magistrada titular del Juzgado de Menores de Las Palmas de Gran Canaria, Reyes Martel Rodríguez, presidenta de d #UP2U Project-Depende de Ti, que recogió una escultura llamada Harmonía, obra del artista lucense Luís Loureira.

#UP2U Project

#UP2U Project es un proyecto "para ofrecer un tratamiento integral a las nuevas generaciones en un contexto social globalizado donde, pese al avance tecnológico, aumentan los riesgos de marginación", según detalla en su web. Desde su inicio, uno de sus principios es trabajar de cara "a mejorar la coordinación entre el tercer sector y las administraciones públicas, ya que ambos influyen directa o indirectamente en la vida de los menores y jóvenes".