El proyecto para ver cómo solucionar el caos de tráfico en el Hospital Clínico tardará un año

La solución del caos de tráfico que a diario afecta a los usuarios del Hospital Clínico de Santiago pasa por la construcción de un nuevo aparcamiento y por la mejora de los viales de acceso al centro sanitario. Tras años de negociaciones y desencuentros entre la Xunta y el Concello de Santiago, en agosto de 2024 ambas administraciones firmaron un protocolo de colaboración. En aquel momento, la conselleira de Infraestructuras, María Martínez Allegue, calculó que las obras del nuevo parking podrían empezar en 2026. Pero a punto de empezar el año, será imposible cumplir el plazo. El departamento autonómico aún está dando los primeros pasos. Este viernes ha anunciado la adjudicación de la redacción del proyecto de interés autonómico (PIA) para mejorar el aparcamiento y los accesos del Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela (CHUS). El documento tardará aún 12 meses en estar redactado. Después habrá que sacar una nueva licitación para que empiecen las obras.

La encargada de ordenar cómo circular en el entorno del Clínico será la empresa Proyfe S.L, que ganó el concurso con una oferta de 1,8 millones de euros. La licitación se abrió el pasado mes de julio y contaba con un presupuesto de partida de 2.212.805 euros sin IVA. Esta primera licitación de la Xunta aún no aborda específicamente la construcción del esperado parking con unas mil nuevas plazas. El estudio previo se focaliza, sobre todo, en los cambios necesarios en las calles y carreteras que llegan al centro sanitario, hospital de referencia para una población que ronda el medio millón de personas. En una nota de prensa, Infraestruturas precisa que " de forma paralela, también se avanzará en los proyectos de ejecución del aparcamiento".

Aunque en un primer momento se habló de construir el nuevo parking en la zona que actualmente ocupa el helipuerto, la ubicación final aún no está clara. "Se están estudiando diferentes opciones", indica la consellería. Una se situaría en la zona noroeste del complejo, ya que el desnivel permitiría la integración de varias plantas, principalmente subterráneas. También se prevé la posibilidad de aparcamiento en la zona suroeste del edificio principal, donde se ubica actualmente el helipuerto y un aparcamiento en superficie, "junto al edificio A de la ampliación".

El estudio para ordenar el tráfico en el Clínico también analizará la propuesta del Concello de Santiago que desde hace años ha puesto a disposición del Sergas una parcela municipal en la Avenida Mestre Mateo. "Se podría construir un aparcamiento integrado en el desnivel del terreno, que compartiría uso con las instalaciones universitarias cercanas".

Convenio

Las intervenciones a acometer se enmarcan en el convenio de colaboración firmado en agosto de 2024 entre las Consellerías de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, Sanidade, Medio Ambiente, y el Ayuntamiento de Santiago de Compostela. La Xunta asumirá el 90% de los costes de ordenación del ámbito hospitalario y de los accesos, anticipando la contratación de un aparcamiento accesible a un lado del complejo y la mejora del acceso desde la calle Volta do Castro. Además, el Gobierno gallego financiará el 80% de las obras y aportará 3,5 millones de euros a acciones municipales de saneamiento y abastecimiento. Por su parte, el Ayuntamiento se hará cargo de un 20% las actuaciones necesarias y aplicará la bonificación del 95% en la liquidación del impuesto sobre construcciones, obras e instalaciones derivadas de las iniciativas promovidas por el Sergas al amparo de este convenio.