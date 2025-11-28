«Queremos que la gente vea que somos personas y no fantasmas»

«Nosotros lo que pensamos mucho y lo que queremos, es que la gente nos vea, que sepa que somos personas, que no somos fantasmas...», dice Antonio Casal en mitad de la charla frente a las imágenes de la muestra organizada en Santiago por la asociación Dano Cerebral Galicia, en colaboración con el fotógrafo compostelano Fuco Reyes.

Abierta en el Museo Centro Gaiás

Abierta en Santiago hasta el 8 de diciembre en el Museo Centro Gaiás (acceso libre), lleva por título Contemos multitudes. Daño cerebral adquirido: donde las cosas perdidas vuelven a estar bien. Cuenta con protagonistas de la asociación Dano Cerebral Santiago y sus otras cuatro entidades hermanas, situadas en Lugo, Ourense, A Coruña y Vigo. Es una de las mejores exposiciones del año por su hondura emocional, a decir de a quienes acuden a verla en la Cidade da Cultura, tanto por las imágenes, como por las frases manuscritas de quienes las protagonizan.

Dos tipos de fotografías

La exposición está compuesta por 58 imágenes repartidas en dos áreas: 21 retratos obra de Fuco Reyes, más 37 fotos hechas por personas con daño cerebral adquirido, resultado del taller creativo de Dano Cerebral Galicia dirigido por dicho fotógrafo santiagués.

Antonio Casal ahonda en el proceso: «Fuco (Reyes) intentó sacar, no una foto de nuestro aspecto físico, sino algo más... Por ejemplo, en mi caso, desde que me dio el ictus, yo tenía una imagen de mí hecha en la cabeza, pero cuando Fuco me enseñó su foto, por primera vez, me vi como soy en realidad hoy día... En estas fotos, Fuco intenta buscar lo que sentimos en este momento».

Antonio Casal, partícipe de la exposición en el Gaiás, ante varios retratos de Fuco Reyes. / Jesús Prieto

«La familia también vio la foto, pero la familia siempre dice que salimos muy favorecidos», suelta Antonio con sorna para dar marco al agradecimiento que tiene por ese abrigo familiar sin restar valía a lo que supone de autodescubrimiento para él ese retrato del multipremiado fotógrafo, que además es psicólogo. «Nos fue preparando para las fotos y, al final, nos metía en ambiente... Yo acabé muy emocionado, lloré muchísimo», añade Antonio, que llega a la cita con EL CORREO GALLEGO con Teresa Tojo, otra protagonista del proyecto como autora amateur de varias imágenes cotidianas para esta muestra.

«Me gusta ver mis fotos expuestas, me hace ilusión y a mi familia también. Fuco nos dio explicaciones para hacerlas», detalla Teresa poco antes de que su mentor se sume a la charla: «¡Qué gusto veros!».

Teresa Tojo, coprotagonista de la muestra en el Museo Centro Gaiás, ante fotos hechas por ella.. / Jesús Prieto

Talleres creativos previos

«En los talleres trabajamos con pautas muy abiertas y en los retratos, yo les propuse que mostrasen algo de sí mismos para compartir con los demás. En el caso de Antonio le di una pizarra y él escribió la palabra Amor. Durante toda la experiencia se generó una empatía brutal porque les miré tal y como son, y ellos reconocen que les miras como igual», explica Fuco Reyes.

Visibilizar

Antonio Casal y Teresa Tojo hablan con este diario acompañados por Noelia López, profesional de Dano Cerebral Santiago (asociación antes llamada Sarela). «Para nos, toda a iniciativa que se propoña onde eles e elas poidan participar sempre é una boa idea e algo para o que estamos abertos. Primeiro valoramos que persoas podían participar, ollando os intereses de cada persoa, para saber ques estaban máis interesadas en facer fotos... Este proxecto na Cidade da Cultura, é unha forma tamén de visibilizar que ademáis dun dano, son persoas, non centrarse no que é a discapacidade en si, se non salientar que todos somos persoas e todos temos dereitos como persoas».

Foto de familia al inaugurar la exposición fotográfica ‘Contemos Multitudes. Dano Cerebral Adquirido: onde as cousas volven a estar ben’. / Cedida

Esta exposición, que cuenta con la colaboración de la Consellería de Política Social e Igualdade, tendrá itinerancia en 2026 en fechas por concretar, llega tras una muestra similar previa impulsada por Dano Cerebral Galicia en 2018, con trabajo entonces de otro fotógrafo compostelano, Aigi Boga.