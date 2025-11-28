Raxoi aproba adoptar medidas de mellora na mobilidade do CHUS
A proposta do PSOE insta á Xunta a actualizar o cronograma para o construír o parking logo da adxudicación do PIA por 1,8 millóns
O parking do Hospital Clínico (CHUS) foi motivo dunha proposición do Partido Socialista, que instou o pleno da Corporación local a solicitar da Xunta de Galicia que actualizase o cronograma previsto para a construción do aparcadoiro, unha vez que se coñeceu –este mércores– a adxudicación do PIA –plan de interese autonómico, licitado con atraso sobre o previsto en xuño deste ano– por 1,8 millóns de euros.
Logo de relatar a «odisea» que supón para profesionais e usuarios do CHUS estacionar o vehículos nas inmediacións do centro, o edil socialista Sindo Guinarte lembrou que «en agosto do 24 Xunta e Concello asinaron un protocolo da colaboración para a mellora da mobilidade na contorna do hospital». Unha vez licitado o PIA e dotado de orzamento, o edil instaba a Corporación a reclamar da Xunta «a actualización do cronograma. Canto hai que agardar e canto vai custar?» o novo aparcamento, dicía, para propor tamén que se crease unha comisión de seguemento.
A esta proposta respondeu a alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, aclarando o seu contacto periódico coa conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, e que entre outras cuestións preguntara pola ausencia de partida orzamentaria específica na Lei de acompañamento dos orzamentos autonómicos para 2026. «A conselleira aclaroume que esta obra estaba englobada nos 41,3 millóns destinados ao CHUS».
«É o momento de convocar a comisión de seguemento».
Goretti Sanmartín explicou que, unha vez adxudicado o PIA, «hai que agardar 12 meses» a que se concrete pero tamén concordou co concelleiro Guinarte en que «é o momento de convocar a comisión de seguemento».
Críticas ao protocolo
O edil non adscrito Gonzalo Muíños recriminou na súa intervención que a falta de avances xa fora anunciada por Mercedes Rosón cando se asinou o protocolo de actuación, «porque non establecía ningún compromiso formal» e acusou a rexedora de «branquear a imaxe da Xunta».
Goretti Sanmartín respondeu a estas acusacións aclarando que «o protocolo tense que plasmar agora en convenios» e que se o goberno local non chegase ao acordo que agora se criticaba «botaríannos en cara que paralizamos» a construción do aparcadoiro.
- Casi 7.000 compostelanos viven con menos de 625 euros al mes: 'Este lunes empiezo mi primer trabajo desde que llegué a Galicia
- Comparte unas fotos antiguas de su visita a Santiago y pide ayuda para encontrar la calle: 'Visité Compostela en 1981 y...
- Cierra Regalos Duende, un comercio histórico de Santiago: «Para min foi un traballo ideal»
- Una cafetería de Santiago se cuela entre las mejores de Europa
- Un joven apuñala a otro tras una discusión en la Alameda de Santiago y se da a la fuga
- Vecinos del Ensanche de Santiago advierten de la apertura de un nuevo establecimiento de juego
- Santiago celebra este fin de semana su magosto más 'tolo': dos días de música, foliada y castañas 'a fartar'
- Una santiaguesa de 47 años grave tras sufrir una salida de vía en el Orbital y despeñarse sobre la A-54