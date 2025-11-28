Un reconocimiento que enlaza talento, trabajo y compromiso con Galicia

La gala de los premios Gallegos del Año dejó momentos especialmente emocionantes con las intervenciones en las que los galardonados agradecieron la distinción.

Emilio Pérez Nieto recordó que «ser gallego no solo es genética… También es un impulso en el espíritu». Señaló que recibe el premio «en nombre de muchos otros gallegos y gallegas» y apeló a un talento con «habilidades sociales» para «trabajar juntos por un crecimiento sostenible que mejore la calidad de vida de toda la sociedad».

Mabel Loza celebró el lugar destacado que ocupa la ciencia: «Es una alegría vivir en una sociedad que confía en el progreso basado en la ciencia». Subrayó que el premio representa «el trabajo de los grandes equipos» y, por ello, lo dedicó a los profesionales con los que colabora a diario.

Ana Peleteiro señaló que recibe el galardón «cunha mestura de orgullo, emoción e humildade» y afirmó que ser Gallega del Año «é sentir a aperta da miña terra», al tiempo que destacó el apoyo invisible de los suyos: «Todos os meus logros son tamén deles».

En su inspiradora intervención, Manuel Rivas brindó por un periodismo «honesto» y llamó a defender el «patrimonio histórico» que es el gallego: «Temos que acadar, sen partidismos, como país, e témolo a man, que o galego sexa un idioma oficial en Europa» y llamó a «facer posíbel a esperanza».

Finalmente, Constantino Fernández reivindicó el impulso del sector TIC y recordó que en economía «nada es gratis» y «todo el mundo responde a incentivos». Concluyó defendiendo una Galicia «donde pasan muchas cosas» y donde hacer empresa signifique construir futuro.

Emilio Pérez Nieto es el primero en ser galardonado / Jesús Prieto

Emilio Pérez Nieto: "«Debemos trabajar juntos por una mejor calidad de vida"

«Ser gallego no solo es genética, idioma, cultura, o haber tenido el azar de nacer en unas coordenadas concretas. Ser gallego también es un impulso en el espíritu», aseveró Emilio Pérez Nieto al agradecer el premio, al tiempo que se congratuló de que hoy sea posible «hacer empresa» en Galicia y, desde aquí, fuera de Galicia «sin tener que emigrar».

Se mostró convencido también de que el deber de todo empresario es el de «proyectar el buen hacer de la empresa en la sociedad», lo que lo llevó a colaborar con numerosas entidades a lo largo de su vida. Así, apeló a la «capacidad de diálogo y de consenso» que en su momento demostraron esas asociaciones y llamó a los gallegos a «trabajar juntos» para mejorar la calidad de vida de la sociedad.

Mabel Loza, catedrática de Farmacología de la Universidade de Santiago (USC) durante su discurso / Jesús Prieto

Mabel Loza: "Es una alegría que la sociedad confíe en la ciencia"

«Es una alegría y una esperanza de futuro vivir en una sociedad que confía en el progreso basado en la ciencia», reflexionó en su intervención Mabel Loza, que agradeció los «hombros de gigantes» en los que se apoya: su familia, «muy especialmente en los últimos años a Jose María y a Miguel».

«Su apoyo y ayuda hacen posible que pueda dedicar tanto tiempo a mi trabajo», razonó, al tiempo que tuvo palabras de cariño para sus amigos y colaboradores: «Enriquecéis mi vida cada día». La catedrática de Farmacología dedicó el premio a los «grandes equipos» que tiene el «honor» de dirigir: a su grupo de investigación, al Cimus y a la Fundación Kærtor. «Por vosotros, ¡gracias!», finalizó.

Manuel Rivas durante su discurso / Jesús Prieto

Manuel Rivas: "O xornalismo honesto é máis necesario ca nunca"

«O que máis lle gusta ás palabras é brincar alegremente á boca», incluso en momentos de «gran incerteza» y «desacougo», y es en los brindis cuando esas palabras «queren vencer os medos», dijo Manuel Rivas, que reivindicó las cosas «extraordinarias» que suceden en este «fermoso e vizoso recanto do mundo» que es Galicia y que seguirán ocurriendo mientras haya «natureza», «excitación creativa» y «amor polo país».

El escritor brindó por los premiados, por el periodismo honesto —«más necesario que nunca»—, por «ese tesouro que é ter unha lingua de seu», por una «comunidade integradora» y por «non traizoar nunca a esperanza». «Así imos, coa esperanza entre os dentes, para facer de Galicia a terra da esperanza», concluyó.

Ana Peleteiro durante su discurso en la Gala de los Premios Gallegos del Año / Jesús Prieto

Ana Peleteiro: "Se unha non esquece de onde vén, pode chegar onde soña"

«Volver a Galicia para preparar os Xogos Olímpicos de Los Ángeles 2028 é moito máis ca unha decisión profesional:é un regreso á miña orixe, ás miñas raíces, ao que me ensinou a ser a muller e atleta na que me convertín», señaló Ana Peleteiro.

«Cando unha non esquece de onde vén, pode chegar onde soña», sostuvo la deportista, que tuvo un recuerdo especial para su hija Lúa, su marido Benjamín y sus padres, sus «medallas máis valiosas».

En su intervención no quiso olvidar el «momento profundamente doloroso» que vive el mundo, con guerras y sufrimiento que no justifican «ningunha fronteira, ningunha ideoloxía, nin ningunha bandeira», para concluir reivindicando su amor a la tierra: «Sempre, con orgullo, Galicia»

Constantino Fernández durante su discurso en los Premios Gallegos del Año / Jesús Prieto

Constantino Fernández: "El talento gallego puede competir sin complejos"

«Agradecer a mi familia, por creer en mí, y a mi equipo, que demuestra cada día que el talento gallego puede competir sin complejos», subrayó Constantino Fernández, que también tuvo un recuerdo para sus clientes: «Son ellos quienes nos obligan a anticiparnos».

Destacó además el «momento decisivo» que vive el sector TIC gallego y recordó que el «exceso regulatorio» se traduce en «menos empleo y menos crecimiento», frente a los «incentivos» que favorecen la innovación y la actividad.

«Sin empresas no hay progreso», defendió, para asegurar: «Nuestro compromiso es claro: trabajar para que Galicia sea un territorio donde las empresas tienen capacidad, libertad y ambición para construir futuro»