Revienta el acuerdo sobre Medicina: la USC aplaza la descentralización del grado sin que el Consello de Goberno vote el acuerdo

En un ambiente claramente marcado por las elecciones al rectorado de la Universidade de Santiago de febrero, y con la postura favorable a revisar el acuerdo de descentralización del grado de Medicina ya avanzada por parte de las cinco candidatas a ocupar el Pazo de San Xerome, todo apuntaba a que finalmente el Consello de Goberno de la USC se posicionaría en contra del pacto alcanzado en noviembre por los tres rectores y la Xunta, mediante el cual todo el segundo ciclo de la titulación pasaría a estar descentralizado a través de la creación de sendas unidades docentes en Vigo y A Coruña.

Sin embargo, llegado el punto del orden del día referente a Medicina, el rector, Antonio López, tomaba la palabra para anunciar que finalmente no iba a ser sometido a votación por los miembros del órgano de gobierno de la USC, quedando aplazado el tema de la descentralización de forma "indefinida".

El Consello do Estudantado, con los alumnos de Medicina

Al rechazo al actual acuerdo mostrado el lunes por la xunta de facultade y al respaldo de las cinco aspirantes al rectorado, se había sumado también en las últimas horas el Consello do Estudantado, quien se alineaba con sus compañeros de la Facultad de Medicina, reclamando entre otras cuestiones que se evalúe adecuadamente su impacto en la movilidad y equidad de los alumnos.

Entretanto, y poco antes de que se hiciera pública la decisión de la USC, tanto el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, como el de Educación, Román Rodríguez, reivindicaban ante los medios el acuerdo sellado con los rectores de las tres universidades públicas gallegas, si bien se mostraban preparados para abordar el nuevo horizonte tras el posicionamiento del Consello de Goberno de Santiago.

Los conselleiros aluden a tensiones internas en la USC

Román Rodríguez apuntaba que “una de las cinco partes está con ciertas tensiones internas a las que deben buscar algún tipo de solución” y se mostraba confiado en que el pacto pueda seguir adelante, si bien admitía que “no es fácil porque hay muchos intereses que están interactuando, a veces contradictorios, y hay que encontrar una solución que intente poner algo de racionalidad”.

También Caamaño aludía a las “dificultades internas” de la USC para poner en marcha el acuerdo descentralizador.

Caamaño advierte sobre una fragmentación real del grado

Ambos conselleiros se mostraban abiertos a buscar otras soluciones si fuera necesario, si bien el titular de Sanidade incidía en que sería triste que “el argumento de evitar la fragmentación de Medicina sea el elemento tractor para que esa fragmentación realmente se produzca”.

Hace justo una semana, también en Consello de Goberno, era la Universidade da Coruña la que refrendaba por unanimidad un acuerdo que no le impide solicitar el grado antes de 2029 si se incumplen alguno de los puntos del mismo o si alguna otra institución pide una titulación propia en Medicina.