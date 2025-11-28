La Sala Capitol de Santiago triunfa en los I Premios da Industria Musical de Galicia

La Sala Capitol de Santiago ha sido este jueves una de las grandes protagonistas de los I Premios da Industria Musical de Galicia. Además de acoger la gala inaugural de estos reconocimientos creados en 2025 para destacar proyectos comprometidos con la creatividad, la innovación y la sostenibilidad dentro del sector, ha sido galardonada con el premio a mejor espacio musical.

El histórico recinto compostelano, referencia indiscutible de la música en directo, fue el escenario elegido para la entrega de unos premios impulsados por la Asociación Galega de Empresas Musicais (AGEM), con el apoyo de la Xunta de Galicia –a través de Agadic– y la Diputación de A Coruña. La ceremonia estuvo conducida por la pontevedresa Tamara García Romero y contó con la actuación de Señora DJ.

Los premiados

Más allá de su papel como anfitriona, la Sala Capitol reafirmó su posición como un punto neurálgico para la creación y difusión musical, en una edición que también premió a figuras y proyectos destacados como Carlos Ares (artista del año), Surfing the Lérez (mejor evento cultural/musical y excelencia en la experiencia del público), o el Festival da Luz (mejor proyecto de sostenibilidad). Asimismo, otros galardonados fueron Juan de Dios, por la producción discográfica de Feira (De Ninghures), Marina Oural y Ugia Pedreira por la puesta en escena de Síntese horizonte (Guadi Galego), Fillas de Cassandra, por el videoclip Hibernarse, dirigido por Santi Iglesias y Sergio “Steel”, y Bring the Noise por el Resurrection Fest Estrella Galicia, premiada a la mejor producción de comunicación. El galardón a persona del año fue Francisco Gómez “Gandy”.

Con este doble reconocimiento, la Sala Capitol confirma su relevancia cultural y se consolida como uno de los grandes motores de la música en Galicia.