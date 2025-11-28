Unanimidad en las cinco candidatas a rectora: el acuerdo sobre Medicina debe revisarse

A pocas horas de que hoy se lleve al consello de goberno de la Universidade de Santiago un acuerdo sobre la descentralización del grado de Medicina rechazado el pasado lunes por la xunta de facultade, parece claro que, al menos ese texto, no será ejecutado por el equipo rectoral que salga elegido de las urnas en febrero.

Las candidatas que ya han mostrado su interés por ocupar el Pazo de San Xerome han ido alinéandose a lo largo de la semana con la postura de la facultad. Así lo expresaban públicamente a través de sendos comunicados la catedrática de Matemáticas Rosa Crujeiras: la de Derecho, Alba Nogueira, y la de Física, Maite Flores.

A ellas se sumaban este jueves las otras dos aspirantes, la catedrática de Filoloxía Inglesa María José López Couso y la catedrática de Pedagogía y decana de Ciencias da Educación Mar Lorenzo.

Imposible el pacto sin la facultad

La actual vicerreitora de Titulacións entiende que «sen o respaldo da Facultade de Medicina non se pode seguir adiante con ese acordo». Miembro del equipo del todavía rector, Antonio López, recuerda en conversación con EL CORREO GALLEGO que se partía de un acuerdo de descentralización firmado en 2015 sobre el que «avanzouse parcialmente, o que pon de manifesto as dificultades de implementar ese proceso», y subraya que «todos podemos estar de acordo en que no contexto preelectoral no que nos atopamos non é o máis axeitado para negociacións deste tipo, aínda que a decisión da Universidade da Coruña de pedir o grao precipitou os acontecementos».

Proceso participativo con los estudiantes

Convencida de que tanto la propia UDC como la Universidade de Vigo «terán a responsabilidade suficiente para agardar ao remate do proceso electoral para volver a tratar este tema nun contexto máis sosegado», se muestra dispuesta a «asumir o reto de liderar ese proceso de negociación para un novo acordo que permita ofrecer a mellor formación posible para o estudantado de Medicina». Considera que «debe pasar necesariamente pola participación, desde o primeiro momento, de todos os axentes implicados, a facultade en primeira instancia, pero tendo en conta o estudantado porque eles teñen moito que dicir, e o hospital, obviamente».

Insiste en que una facultad «cunha traxectoria moi consolidada» como la de Santiago, tiene que ser la responsable del «diseño, planificación, organización e xestión destes estudos no sistema universitario galego», garantizando la calidad de la formación y que no se abran las puertas a nuevas facultades.

Un proceso que, subraya, debería restringirse al ámbito puramente académico y «liberarse dos condicionantes políticos».

No hay razones científicas ni académicas

Mar Lorenzo, candidata a rectora de la Universidade de Santiago. / Jesús Prieto

Mar Lorenzo, por su parte, recuerda en un comunicado que ya en mayo pidió que no se tomara ninguna decisión sin escuchar antes a la facultad, señala que la USC siempre «foi xenerosa» con la construcción de las otras dos universidades gallegas, y recalca que «non hai ningunha razón académica nin científica para desgaxar Medicina», sino que responde a «demandas políticas, sociais e grupos de interese».

Llama a mantener la unidad ante una cuestión «que nos atinxe a todos como Universidade, pero tamén como un país que precisa dunha facultade que siga a ser referencia docente, investigadora e social».