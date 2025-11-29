Orzamentos
Bouza reclama máis fondos da Xunta para o Consorcio de Santiago
Afirma que é necesario para «asegurar as axudas» destinadas á rehabilitación de vivenda no casco histórico
O deputado e secretario xeral do PSdeG compostelán, Aitor Bouza, explicou onte a emenda coa que propón incrementar en 2,4 millóns de euros a achega da Xunta ao Consorcio de Santiago no marco do debate orzamentario de 2026. Bouza sostén que este reforzo económico «é necesario para garantir o funcionamento» do organismo e, en particular, para «asegurar as axudas» destinadas á rehabilitación de vivenda no casco histórico.
Bouza sinalou que o financiamento autonómico «apenas medrou 300.000 euros» desde 2021 e que os orzamentos previstos para 2026 manteñen a contía actual, de 3,1 millóns. «Parécenos moi importante que a Xunta de Rueda se comprometa especificamente con esta cidade e aumente esas achegas que fai ao Consorcio de Santiago», afirmou.
