Esta cadena de pizzerías, con local en Santiago, se sitúa entre las tres mejores del mundo y la primera de España

El veredicto ha sido claro. La reconocida guía '50 Top Pizza' ha dado a conocer a las mejores pizzerías del mundo.

Si bien este año ha bajado dos posiciones, una vieja conocida -que cuenta con local en Santiago-, se ha alzado como la tercera mejor cadena de pizzas del mundo y la primera de España, consolidándose como uno de los referentes de la pizza napolitana.

Y sí, estamos haciendo referencia a la popular cadena Grosso Napoletano, cuyo local en la capital gallega puede disfrutarse en el 28 de la rúa da República de El Salvador.

Pero no solo eso, ya que la cadena de pizzerías, fundada en el año 2017 y con más de 50 locales repartidos en España, recibió además el galardón para Fabrizio Polacco, que fue nombrado 'Pizzaiolo del año',

En el ranking de las 50 mejores pizzerías artesanales del mundo figuran también las españolas Can Pizza, Garden Pizza y Da Nanni.

"Todo empezó con..."

Con un viaje y una pizza. Así empezó el viaje y desembarco de Grosso Napoletano en España allá por el 2017, cuando trajeron "algo que aquí no existía: la verdadera pizza napolitana", confiesan a través de sus redes sociales.

Atrás quedó el primer Grosso en Madrid, un local pequeño, en el que había "más ilusión que mesas" y las colas que al poco tiempo se formaron y fijaron la semilla del éxito que afloró en la actulidad.

Desde entonces, Grosso no ha dejado de crecer a un ritmo que, según explican, es el de las cosas hechas con verdad: "una a una, pizza a pizza, equipo a equipo. Del primer horno a docenas, pero con la misma receta: producto, Italia, pasión".

"Todo empezó con un viaje y una pizza. Y el viaje aún no ha terminado", finalizan desde Grosso.