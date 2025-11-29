La estrella de la Navidad ya vuela en Santiago

La estrella de Santiago tiene ocho puntas, y la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, apeló a ese detalle compostelano al iniciar la cuenta atrás del momento del encendido de las luces navideñas en una Praza do Obradoiro con buena asistencia de público, que fue descontando en alto de ocho hasta a cero. Y, tras un paseo musical desde Carreira do Conde, al llegar la corporación municipal a las faldas de la catedral, se puso en marcha el espectáculo paralelo al acto que iluminó la capital gallega con las luces de la Navidad, brillo y color a base de 2.935 metros de corredores luminosos repartidos por las calles, 290 arcos y 296 adornos en distintas farolas, aparte de otros muchos elementos extra como carteles o árboles.

La alcaldesa y más ediles en el escenario navideño. | Jesus Prieto

Un espectáculo de la compañía compostelana Pistacatro, reconocida con el Premio Nacional de Circo 2025, centró, hacia las siete de la tarde, entre un ligero orballo, el esperado momento. Y sobre n escenario rojizo de medio metro de altura, empezaron los malabares de Pablo Reboleiro, Aitor Garuz, Santi Montero y Guillermo Porta, usando esferas de luz para trazar un paisaje hipnotizante, que luego dio paso al manejo de bolos/mazas, con un juego de colores inacabable, donde mostraron más seguridad y trazaron dibujos de más altura, antes de dar paso a un clásico número cómico con una silla.

Dos de las integrantes de Pistacatro en el Obradoiro. | Jesus Prieto

A ese póker malabarista con chaquetas de lentejuelas le siguió un número más poético con dos aros clavados en el escenario sobre sendos palos rotatorios de dos metros de altura donde Rebeca Santos y Raquel Dávila, de la compañía Circo Mestura, vestidas como elfos, pusieron un punto bucólico al empezar su actuación como mariposas con alas de cristal traslúcido y luminoso.

El espectáculo en el Obradoiro, de unos 35 minutos, tuvo antes y después una banda sonora de villancicos que dio un clima navideño al Obradoiro que contrastó con las músicas del show escénico, algo alejadas del patrón clásico de la Navidad. El montaje se cerró con la espectacular aparición de tres bailarinas sobre la fachada del Pazo de Raxoi, componentes de la compañía Duelirium: Raquel Oitavén, Merce Solé y Paula Quintas.

Hicieron una coreografía en vertical entre luces blancas, violetas y rosáceas, dando alas a unas faldas a modo de capa con brillo del beige al dorado entre el acompañamiento vocal de Mónica de Nut y unos cánticos y música de aire épico, un número aplaudido aunque no tanto como el anuncio de la alcaldesa de que se invitaba a un chocolate a todo el público allí presente.

Integrantes de los diferentes grupos de la corporación municipal compostelana, desde BNG o CA a PSOE o PP, llegaron hasta el Obradoiro tras un paseíllo musical desde Carreira do Conde, desembocando en un corazón pétreo de Compostela donde el mayor protagonismo fue para el árbol de 20 metros de altura que destaca en el bosque navideño a la vera izquierda de Raxoi, parte de un despliegue municipal que incluye además iluminación específica en Praterías, Cervantes, Praza Roxa, P. de Galicia... 125 árboles repartidos por la ciudad y el Belén de Conxo, entre otros reclamos ahora que la estrella de la Navidad ya vuela (y brilla) en Santiago.