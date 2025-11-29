Instalado el acelerador de protones del futuro Centro de Protonterapia de Santiago

Apenas una semana después de la llegada de la primera pieza del ciclotrón del futuro Centro de Protonterapia de Santiago, este sábado ha tenido lugar la instalación del acelerador de protones de 55 toneladas.

"Hoy es un día muy importante, es el principio de la última etapa. Todavía queda mucho por trabajar pero es un día muy importante, gracias a todos los que están implicados en este proyecto desde el principio", ha destacado el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, quien ha presenciado la instalación de un centro que, tal y como ha recordado, convertirá a Galicia en la primera comunidad autónoma en ofrecer protonterapia en la sanidad pública.

Durante la visita a las obras de este centro, el presidente ha estado acompañado por el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, y por el director de la Fundación Amancio Ortega, Óscar Ortega, entidad que donó esta equipación, y a la que el presidente gallego ha definido como "un aliado imprescindible".

Finales de 2026

El centro, cuya puesta en marcha está prevista para finales del año que viene, es el más adelantado de los nueve que se están construyendo en España, lo que convertirá a la comunidad en la primera en ofrecer este tipo de tratamiento a través de la sanidad pública.

Así, se espera recibir a los primeros pacientes a finales de 2026 y, según ha avanzado Rueda, ya se están formando a los profesionales sanitarios que lo atenderán.

Durante su intervención, el presidente de la Xunta ha aprovechado para agradecer "a todos los que están haciendo posible" este centro, destacando especialmente la labor que desarrollan los profesionales de la sanidad pública gallega.

A este respecto, cabe recordar que la inversión total del Centro de Protonterapia de Galicia superará los 60 millones de euros, un presupuesto en el que están recogidos los 28 millones de euros aportados por la Fundación Amancio Ortega a la sanidad pública gallega en el marco del acuerdo para el impulso de la protonterapia en España.

Además, las obras del edificio, impulsadas por el Gobierno gallego, están cofinanciadas con fondos europeos del programa operativo FEDER 2021-2027.