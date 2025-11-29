La investigadora Sonia Eiras gana el Ramiro Carregal de Cardiología
La bióloga, que trabaja en el IDIS, recibirá una dotación económica de 30.000 euros
La investigadora Sonia Eiras Penas ha resultado ganadora del VII Premio Internacional Ramiro Carregal de Investigación en Cardiología dedicado a las enfermedades valvulares cardíacas. El fallo del Jurado, presidido por el Dr. José Ramón González Juanatey, ha confirmado este reconocimiento que incluye una dotación económica de 30.000 euros y galardón acreditativo. El premio será entregado en 2026 en Santiago de Compostela por el empresario gallego Ramiro Carregal.
Sonia Eiras Penas (Vila de Cruces, 1975) es doctora en Biología y líder del grupo de Cardiología Traslacional en el Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela (IDIS). Su proyecto «Medicina de precisión en pacientes con grasa epicárdica disfuncional asociada a la enfermedad coronaria y a las valvulopatías más frecuentes en nuestro medio» pretende identificar a pacientes con patología valvular asociada con la acumulación de tejido adiposo epicárdico disfuncional mediante biomarcadores y muestras de imagen no invasivas que orienten sobre el riesgo a padecer estas enfermedades. «Este trabajo podría ayudar a la toma de decisiones terapéuticas con beneficio cardiovascular; los pacientes afectados podrían beneficiarse de fármacos que mostraron su eficacia en la modulación inflamatoria», explica la investigadora.
Sonia Eiras se doctoró en Biología (2003) por la Universidad de Santiago de Compostela. Realizó una estancia postdoctoral en la Universidad Libre de Ámsterdam (2004) y en la Universidad de Florencia para estudiar las modificaciones proteicas y contracción cardiomiocitaria de pacientes con fibrilación auricular. En el 2006 obtuvo un contrato de estabilización de investigadores del Programa Isidro Parga Pondal de la Xunta.
