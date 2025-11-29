Nach da un concierto en Santiago este sábado: «No quiero tener un casoplón en Miami»

Nach está entre lo mejor de la escena hip hop. Este músico es un clásico por letras (rap a mares y dos libros de poesía) y números (1,4 millones de personas suscritas al canal de Youtube y 1,3 Mill. de oyentes al mes en Spotify). Da un concierto este sábado en Santiago, en la sala Capitol (21.30 horas; 27 euros). Ignacio Nacho José Fornés Olmo, Nach (Albacete, 1974), afincado en Alicante, presenta su nuevo disco, Destino, eje de un show «que mezcla emotividad con energía».

Guiño a 'Regreso al futuro'

Hay una pregunta inicial obligada, ¿y ese DeLorean del vídeo de La vida se va, con Eladio Carrión?

(Tras unas risas) Esa es la mejor pregunta que me han hecho en las entrevistas desde que he sacado el disco... ¡Es brutal! Lo del DeLorean es algo que me hacía mucha ilusión porque esa canción habla del paso del tiempo y de cómo va de rápido. El director del videoclip, Ignasi Rodríguez, estaba preparando el trabajo y, un día me llama por teléfono, y me dice: ‘¿Te molaría que metiéramos el DeLorean en el vídeo?’ Y yo: ‘¡Qué! ¿Me estás vacilando?’, y él: ‘Lo tenemos, hay una persona en Barcelona que lo tiene, y que nos lo deja’. Y así de fácil fue, lo trajeron en una grúa, lo metimos y... ¡A viajar por el tiempo! Es uno de esos objetos que, de alguna manera, forman parte de nuestra vida.

Destino llega tras siete años respecto al anterior disco largo...

No he parado, he lanzado nueve singles, he hecho colaboraciones, hice una gira por Latinoamérica... Yo estaba trabajando en Madrid en el disco anterior que salió en 2018 y, es curioso, porque te tomas un poco de tiempo de descanso mental, llega el Covid, y luego... Yo me di cuenta de que prefería trabajar desde Alicante, contar con productores de ahí, contar con el estudio en casa, con la gente de community manager ahí, y trabajar un poco en familia, y eso también conllevó un tiempo para probar muchas cosas. Y, por otro lado, necesitaba tiempo para no estar metido en la rueda que te exige estar continuamente haciendo cosas, mostrándote en redes sociales para estar presente porque si no parece que estás muerto... y tenía que pensar un poco para hacer el disco que yo quería.

"Soy una persona bastante tranquila"

Tener una carrera previa permite esa pausa, si no se desea un casoplón en Miami, claro.

Puede ser un poco el resumen. Yo tengo ya mi vida hecha y eso, es cierto, te da una tranquilidad. Y, en efecto, no quería meterme en estreses que afectaran a mi salud mental o me obligaran a hacer cosas de las que luego no estuviera orgulloso. Quería dar al disco el cariño y el tiempo que se merece. Y, sí, no quiero un casoplón en Miami, soy una persona bastante tranquila en ese sentido.

¿Cómo llega a este disco Manuel Carrasco? Él hace pop, como Alice Wonder, protagonista de otra colaboración del álbum. Más lógicas es la complicidad rapera de Zatu (SFDK), Nanpa Básico, Ambkor, Micro TDH, Akapellah, Eladio Carrión, Trueno...

Manuel y yo grabábamos en el mismo estudio y, a veces, comíamos juntos, y eso generó una cercanía entre nosotros... Y cuando iba a hacer este nuevo disco, le propuse colaborar y él me dijo que probásemos, qué... ¡Adelante! A partir de ahí, me puse a trabajar en la canción, en la música, en cómo hacer algo que uniera los dos universos y no perdiera el sentido ni la actitud, y salió Para... Además, hay invitados de Latinoamérica, como Nanpa Básico, Akapellah o Trueno, porque es un modo de mostrar mi respeto por ellos y las personas que he encontrado en mi camino allí. Así hay pluralidad de visiones, lugares, edades y estilos, algo que me apetecía incluir para crear el universo de un disco como Destino.

Vivencias en Galicia

Galicia es una parada obligada en las giras de Nach...

Cierto, actúo en Santiago y otras partes de Galicia desde hace tiempo, es una tierra que me gusta, incluso el contraste con el clima de Alicante. Además, grabé un vídeo en Galicia, con Woyza, de un tema suyo llamado Como sería, con letra a medias. En una visita previa hice un concierto en julio de 2021 que fue mágico, durante la pandemia, en el Auditorio Mar de Vigo, al aire libre en formato de piano y voz, y guardamos un gran recuerdo de ese día.

Ese vídeo gallego se rodó entre la Praia do Vilar (Ribeira) cerca de las dunas de Corrubedo y la Praia da Ladeira, según me dice Woyza y un amigo. ¿Acabamos con dos recomendaciones culturales ?

¡Guau! Pues... Estoy leyendo un libro titulado En defensa de la Ilustración, de Steven Pinker, y me está gustando. Y también estoy viendo una serie que se llama Pluribus, todo el mundo habla de ella. Está en Apple TV, y me está gustando mucho. Con los libros voy fluctuando, siempre tengo cuatro o cinco en el eBook, pero, en cuanto a series, ahora estoy centrado en Pluribus, voy por el cuarto capítulo.

Novedad en su pasión por el baloncesto

La de propina, como autor de Juega, mítico rap de la liga ACB de baloncesto, y como fan de ese deporte, ¿hay NBA sin Antoni Daimiel de comentarista?

¡Ufff! Me cuesta, me cuesta, me cuesta mucho. De hecho, estoy siguiendo poco la NBA, la sigo más en internet y en vídeos de Youtube de partidos pasados, y creo que eso nos pasa a muchos, pero el dinero manda, y los derechos de emisión pasan de una empresa a otra, y hoy día casi todo el deporte televisado ya es de pago.