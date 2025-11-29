Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Santiago

Raxoi fai balance das obras: 12 millóns de euros en 2025

Domínguez asegura que o propósito das actuacións é «mellorar a calidade de vida»

Domínguez, en rolda de prensa co xefe de servizo de Obras e Proxectos, Antonio Ranedo, este venres en Santiago

Domínguez, en rolda de prensa co xefe de servizo de Obras e Proxectos, Antonio Ranedo, este venres en Santiago / Cedida

Santiago

O concelleiro de Vías e Obras, Xesús Domínguez, fixo onte balance das actuacións no espazo público do seu departamento, nas que se investiron ao longo do 2025 máis de 12 millóns de euros. O edil deu conta do estado da execución das principais intervencións e asegurou que o propósito que persegue o goberno con todas elas é «mellorar a calidade de vida da veciñanza».

O edil comezou repasando a situación da rúa Puente la Reina, cuxa rehabilitación está a punto de rematar. «Vaise celebrar nos próximos días o acto formal de recepción», destacou sobre unha obra de case medio millón de euros e que se iniciou en maio. Na liña deste tipo de actuacións, indicou que tamén avanzan os traballos en García Lorca (1,2 millóns de euros), cunha previsión de finalizar en decembro de 2026.

Entre Sar e Sarela

En canto ás actuacións comprendidas no proxecto Entre Sar e Sarela, comezando polo Barrio Verde de Pontepedriña, dotado cun orzamento de 1,9 millóns de euros. Domínguez indicou que aspira a ser «un modelo para a transformación doutros tecidos urbanos da cidade para incorporar as solucións baseadas na natureza». Tamén avanzan os traballos en Cornes (145.000 €) para converter un espazo «moi degradado» nunha zona de lecer; e no Xardín Botánico, cunha renaturalización da contorna na beira mesma do Sarela.

Domínguez salientou que tamén está case terminado o novo paso de peóns elevado en Loureiros e foron executadas boa parte das 14 actuacións de mellora de accesibilidade en distintos puntos da cidade. En breve, apuntou que se acometerá a que afecta ao cruce do Hórreo con Gómez Ulla.

Rehabilitación de edificios

O titular de Obras debullou tamén as rehabilitacións de edificios que se están levando a cabo. No CEIP Quiroga Palacios investíronse case 400.000 euros en impermeabilización, peche exterior e accesibilidade e a reforma integral do complexo deportivo de Santa Isabel (3 millóns) continúa coa vista posta en tela lista no primeiro trimestre de 2026. A mediados de ano completarase a intervención no Pazo de Raxoi (4 millóns), onde tamén se está mellorando a accesibilidade e poñendo en valor o patrimonio histórico.

