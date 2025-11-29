Santiago suma un nuevo Bib Gourmand: este es el restaurante con la mejor calidad-precio para la Guía Michelin

No son Estrella Michelin, pero poco tienen que envidiarle. Definidos por la prestigiosa guía gastronómica como "eses lugares a los que uno acude para darse un homenaje sin necesidad de que haya una ocasión especial", los Bib Gourmand destacan precisamente aquellos establecimientos con la mejor relación calidad-precio.

Además de anunciar hace unos días a los nuevos restaurantes Michelin de España, entre los que Galicia sumaba dos nuevas estrellas, la guía también a dado a conocer a los nuevos establecimientos Bib Gourmand.

Una distinción que, desde su inclusión en la Guía Michelin en 1997, ha conquistado el corazón de los gastrónomos de todo el mundo, convirtiéndose en una de las grandes favoritas.

Este año, hay un total de 29 nuevos Bib Gourmand repartidos por toda la geografía española, entre los que se ha colado un restaurante de Santiago.

Con Culler

Definido por la prestigiosa guía como un "restaurante de ambiente joven y estética minimalista donde lo que más llama la atención es la cocina abierta", Con Culler es el nuevo restaurante Bib Gourmand de Santiago.

Situado en el número 7 de la rúa Nova de Abaixo, este restaurante ya había llamado la atención de la guía gastronómica, situándose entre los favoritos del pasado mes de septiembre.

Desde la Guía Michelín destacan su propuesta "culinaria fresca y actual que toma como base el recetario gallego y los productos autóctonos de temporada, para elaborar unos platos llenos de delicadeza y sabor".

Al frente se encuentran Estefanía Colmeiro y Uxío Fernández, que ofrecen una pequeña carta que complementan con dos menús. Destacan, finalmente, la combinación de Alcachofa, gambón y foie, por sus "diferentes texturas y temperaturas".

El restaurante compostelano no ha sido el único gallego reconocido con esta distinción. Junto a él, Trasmallo, situado en Pontevedra, también se ha alzado como nuevo Bib Gourmand.