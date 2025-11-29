Santiago
O transporte urbano de Santiago chegará á Almáciga a partir do próximo luns
Será a través da liña P1, entre Figueiras e San Caetano, que incorporará no seu percorrido unha parada na rúa de Touro
O transporte urbano chegará á Almáciga a partir do próximo luns, 1 de decembro, dando cumprimento a unha demanda veciñal deste barrio. Será a través da liña P1 (Figueiras – San Caetano), que incorporará no seu percorrido unha parada na rúa de Touro.
Deste xeito, subirán ata a rúa de Touro as viaxes da liña P1 circulando con saída de Figueiras – rúa da Senra e destino a praza de Camilo Díaz Baliño. Os usuarios poderán empregar a parada para baixar na zona nas viaxes desde o centro da cidade, así como subir ao autobús con destino a San Caetano e realizar unha posterior viaxe cara o centro abonando un único billete.
Reforzos para o domingo
Por outra banda, con motivo das aperturas comerciais previstas para este domingo, 30 de novembro, reforzarase a liña C11, cunha frecuencia de paso de 20-25 minutos dende as 10.00 horas.
- Casi 7.000 compostelanos viven con menos de 625 euros al mes: 'Este lunes empiezo mi primer trabajo desde que llegué a Galicia
- Comparte unas fotos antiguas de su visita a Santiago y pide ayuda para encontrar la calle: 'Visité Compostela en 1981 y...
- Cierra Regalos Duende, un comercio histórico de Santiago: «Para min foi un traballo ideal»
- Una cafetería de Santiago se cuela entre las mejores de Europa
- Un joven apuñala a otro tras una discusión en la Alameda de Santiago y se da a la fuga
- Vecinos del Ensanche de Santiago advierten de la apertura de un nuevo establecimiento de juego
- Una santiaguesa de 47 años grave tras sufrir una salida de vía en el Orbital y despeñarse sobre la A-54
- Operación policial en el Ensanche compostelano contra el tráfico de estupefacientes