La Xunta evaluará todas las posibilidades si no se llega a un acuerdo sobre Medicina

La Xunta se abre a estudiar nuevas opciones en el conflicto de Medicina. Hasta el momento el Gobierno autonómico había defendido la necesidad de mantener una única facultad en Santiago y descentralizar la docencia en A Coruña y Vigo. Pero con el pacto firmado entre los tres rectores en el aire, tanto el conselleiro de Educación como el de Sanidade dejan ya entrever la posibilidad de analizar la petición de la UDC y la UVigo para contar con una titulación propia.

«Si al final no se logra un acuerdo y no se da recuperado el consenso, pues habrá que adoptar decisiones con total libertad por parte de todos y evaluar todas las posibilidades», subrayó el titular de Educación Román Rodríguez. «Nosotros creemos que el proyecto de descentralización es un proyecto válido, una manera más eficiente de utilizar todos los recursos, tanto los humanos como los hospitalarios y de centros de salud, para la mejor formación de los alumnos. Seguimos pensando lo mismo», recalcó el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño. En todo caso, añadió, «si la gente no quiere llegar a un acuerdo», tocará después «plantearse nuevos escenarios».

Decisión aplazada

Rodríguez y Gómez Caamaño respondían así a preguntas de los medios un día después de que el Consello de Goberno de la Universidade de Santiago aplazase la ratificación del acuerdo sellado entre los tres rectores y la Xunta para que la docencia tanto teórica como práctica del segundo ciclo de Medicina se pudiese impartir en Vigo y A Coruña. La USC decidió el viernes no votar ese punto del orden del día por el momento, después de que la propia facultad pidiese una revisión profunda del pacto al que se opone. A Coruña y Vigo ya han anunciado que seguirán con sus trámites para reclamar a la Xunta contar con una facultad propia de Medicina.

Román Rodríguez recordó que llegar al acuerdo fue «muy complejo, muy difícil». «Fue necesario que las tres universidades (Santiago, Vigo y A Coruña) y dos consellerías (Educación y Sanidade) buscasen un punto de encuentro para posibilitar una mejora del sistema de educación sanitaria», relató, según informa Ep. A renglón seguido, incidió en que «una de las partes» (la USC) tiene «una serie de problemas internamente» y ha pedido «tiempo» para «intentar resolverlos», mientras que las otras dos «plantean que, en caso de no resolverse, seguirán adelante con sus peticiones».

Todo abierto

«Queda todo abierto», dijo para insistir en que la Xunta «siempre» actuará «buscando mejorar el sistema de formación médica y que los recursos que hay en el sistema puedan ser capaces de integrarse para formar a los médicos del futuro».

En una línea similar se manifestó el conselleiro de Sanidade. Antonio Gómez Caamaño incidió en que el pacto para la descentralización es «un proyecto válido», pero, agregó que, si no hay acuerdo, se abrirán «otros escenarios» y «cada cual tendrá que asumir sus responsabilidades».