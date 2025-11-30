Más de 400 personas arropan a la Fundación Andrea en su gala anual

El Pazo de San Lorenzo acogió anoche la ya tradicional gala de la Fundación Andrea, que este año llegó a su 19ª edición. El encuentro solidario está destinado a recaudar fondos para apoyar a familias de toda Galicia con niños que padecen enfermedades de larga duración, crónicas o terminales y que cuentan con recursos económicos limitados.

La gala, ya consolidada como un referente solidario en la ciudad, reunió a más de 400 asistentes procedentes de distintos ámbitos institucionales, sociales, sanitarios y empresariales. Entre ellos se encontraban el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda; la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín; el arzobispo de Santiago, Francisco José Prieto; el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño; el conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deporte, Diego Calvo; el conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos; el Director Xeral de Xustiza, José Tronchoni, la jueza Decana de Santiago, Sandra Iglesias, el cónsul de Uruguay, Ramiro Fernández, o reconocidos empresarios como Jesús Alonso, Miguel Conde, José Ramón García, Chema Fernández, así como gerentes de distintas áreas Sanitarias del Sergas y representantes de colegios profesionales.

Saludo de Javier Gutiérrez

El evento comenzó con un vídeo de bienvenida y la intervención de la presentadora, Ángela Carballal, que dio paso al saludo del actor Javier Gutiérrez, padrino de la fundación, a través de un mensaje de cariño grabado para la ocasión desde Bogotá, donde se encuentra rodando una película.

La presidenta de la entidad, Charo Barca, compartió un discurso en el que recordó la historia de la fundación, el legado de su hija Andrea y el camino recorrido desde aquellos primeros pasos. En su intervención presentó también el balance del año 2025, destacando la importancia del acompañamiento a las familias desplazadas a Santiago por motivos médicos y el crecimiento de las líneas de actuación de la fundación. Uno de los momentos significativos de la primera parte de la gala fue un breve coloquio con los conselleiros de Presidencia, Xustiza e Deporte; Cultura; y Sanidade, en el que se destacaron las colaboraciones mantenidas entre la Xunta y la fundación durante este año y los proyectos compartidos orientados al bienestar de las familias.

Discurso de Sanmartín

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, intervino posteriormente para subrayar el valor social del trabajo de la fundación y reafirmar el compromiso del Ayuntamiento con las familias que llegan a la ciudad en situaciones difíciles. Aprovechó su participación para referirse al progreso de las gestiones para la cesión de una parcela municipal que se destinará a la construcción de la futura Casita de la Fundación, un espacio que permitirá ampliar la capacidad de atención y alojamiento para quienes deben trasladarse a Santiago por motivos médicos.

Entrega de Varitas Mágicas

A continuación se entregaron las tradicionales Varitas Mágicas, unos reconocimientos con los que la fundación agradece el apoyo, la entrega y el compromiso de personas y entidades que han colaborado de manera destacada. La primera varita fue para Nicolás Esmorís Cendón, director ejecutivo de Viaqua, por su implicación constante, su apoyo personal y respaldo económico para visibilizar el trabajo de la entidad, y por su buena disposición para acudir al hospital a ofrecer a los pequeños ingresados un taller enfocado a explicar el proyecto de Viaqua. También fue reconocida Iria Bermúdez Rozas, voluntaria activa de la fundación desde 2014, (ella es además maestra y creadora de contenido con el perfil Mansdeouro), por su apoyo continuado en todas las actividades que realiza la Fundación Andrea, por su disposición para colaborar en todo aquello en lo que puede ser útil, habiendo realizado además en los últimos meses las ilustraciones de los tres cuentos-guía destinados a menores inmersos en procedimientos de justicia que la fundación ha editado este año con el apoyo de la Consellería de Cultura.

La tercera varita recayó en Francisco José Prieto Fernández, arzobispo de Santiago, por su respaldo cercano a la entidad, su implicación directa con las familias, su cariño y el tiempo dedicado para visitar las estancias dulcificadas por la Fundación Andrea y acompañar en Las Casitas a las familias.

El último reconocimiento fue para Antonio Domínguez Fernández, padre de un niño con enfermedad oncológica, por su calidad humana, su resiliencia y su apoyo constante a otras familias en circunstancias similares. Desplazado desde Vilagarcía por el tratamiento de su hijo, lleva un año alojado en las Casitas, donde se ha convertido en un pilar para otros padres que llegan a ellas desplazados y a los que está ofreciendo su abrazo y su afecto acogedor.

Alfonso Rueda

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, fue el encargado de cerrar la gala destacando el impacto del trabajo de la fundación y su importancia para las familias gallegas. Tras sus palabras, se realizó la tradicional foto de familia antes de dar paso a la cena.

La Fundación Andrea quiso expresar su profundo agradecimiento a todas las personas, entidades e instituciones que hicieron posible esta edición de la gala. «Gracias a su colaboración será posible garantizar la continuidad de los programas de apoyo y acompañamiento que la fundación ofrece a tantas familias de Galicia», indicó.

Veinte mil rosas de led en San Lourenzo

Uno de los momentos más especiales de la velada fue la presentación de El Jardín Infinito, un proyecto solidario que estará activo duante toda la navidad y en el que 20.000 rosas de led, iluminarán el cielo de Compostela desde los Jardines del Pazo de San Lourenzo, en una ofrenda silenciosa «en recuerdo de nuestros seres queridos», explica la Fundación Andrea.

El jardín estará abierto desde el domingo 7 de diciembre hasta el lunes 5 de enero, de 18:00 a 22:00 horas, «para que todo el que lo desee pueda acercarse a disfrutarlo y a dedicar una rosa de luz al cielo». El público que ayer se congregó en el Pazo de San Lourenzo «recibió el proyecto con una enorme emoción, y un gran recibimiento ante una iniciativa destinada a convertirse en una nueva tradición de navidad y solidaridad en la ciudad».