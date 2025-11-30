Aitor Bouza pide o cesemento do xerente do Sergas ante a saturación das urxencias
O líder dos socialistas composteláns e deputado no Parlamento galego asegura no CHUS que á Xunta «non lle preocupa a Sanidade de Galicia»
O secretario xeral do PSdeG de Santiago, Aitor Bouza, esixiu este sábado «o cesamento inmediato do xerente do Sergas tras unha nova semana de saturación nas urxencias» do CHUS. O deputado socialista no Parlamento de Galicia advertiu que Compostela vive «unha nova semana horríbilis para a sanidade pública, para as urxencias».
Bouza describiu unha escena reiterada de colapso, asegurando que «vimos como se tiña que tratar as persoas nos propios corredores porque non había nin medios humanos nin capacidade para desprazar persoas nas ambulancias». Segundo afirmou, faltan profesionais, e insistiu en que «a situación xa non pode considerarse un episodio puntual».
O deputado socialista relatou que o pasado venres fixo unha proba na aplicación do Sergas para pedir cita en Atención Primaria, «dábannos cita o 16 de decembro. É unha auténtica vergoña». Bouza acusou ao goberno da Xunta de ignorar a magnitude do problema, «non lle preocupa realmente a sanidade de Galicia» porque, de ser así, «en vez de estar enviando cartiñas, estarían preocupadas por corrixir as eivas que ten a sanidade pública».
O líder dos socialistas de Compostela reclamou «responsabilidade política» e afirmou que «para nós, o xerente do Sergas non pode seguir nin un minuto máis no seu posto».
- Casi 7.000 compostelanos viven con menos de 625 euros al mes: 'Este lunes empiezo mi primer trabajo desde que llegué a Galicia
- Comparte unas fotos antiguas de su visita a Santiago y pide ayuda para encontrar la calle: 'Visité Compostela en 1981 y...
- Una cafetería de Santiago se cuela entre las mejores de Europa
- Un joven apuñala a otro tras una discusión en la Alameda de Santiago y se da a la fuga
- Vecinos del Ensanche de Santiago advierten de la apertura de un nuevo establecimiento de juego
- Un conductor se da a la fuga tras chocar contra unas escaleras y un coche en Santiago: 'Levamos anos pedindo bandas redutoras novas
- Cuatro décadas con el fonendo al cuello
- ¿Vas al concierto de Fito & Fitipaldis en Santiago? Cortes, desvíos y recomendaciones de tráfico para este sábado