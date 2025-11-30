Crónica social compostelana | La Sala Capitol, mejor espacio musical de Galicia

Santiago puede presumir de contar con el mejor espacio musical de Galicia, y es que la Sala Capitol culmina un año redondo –este 2025 ha celebrado sus 90 años– al ser elegida como Mellor Espazo Musical de los I Premios da Industria Musical de Galicia, galardones organizados por la Asociación Galega de Empresas Musicais (AGEM) y celebrados esta semana en el conocido recinto compostelano. "É algo moi de agradecer que recoñezan o teu traballo. Este premio anima a seguir traballando con máis ilusión se cabe", señala Andrés Villasenín, uno de los gerentes de la Sala Capitol.

Bioga celebra su 15 aniversario

Un momento de la celebración del 15 aniversario del Cluster Tecnolóxico Empresarial das Ciencias da Vida (Bioga) / Cedida

El Cluster Tecnolóxico Empresarial das Ciencias da Vida (Bioga), que representa al ecosistema biotecnológico de Galicia, celebró el pasado miércoles en la capital gallega sus 15 años de vida. Lo hizo reuniendo en la Sala Capitol a los protagonistas del sector biotecnológico en un evento que se denominó Bio Rock Party, una celebración que contó con la música en directo del grupo MFC Chicken y en el que el presidente de Bioga, Jose Vilariño, invitó a los presentes a "compartir todo lo logrado juntos".

IX Concerto Solidario

Foto de familia del IX Concerto Solidario / Cedida

El Auditorio La Salle acogió el viernes el IX Concerto Solidario, una gala benéfica que este año destina la ayuda recogida a la asociación Itínera, que apoya a personas con problemas de salud mental. El evento, que estuvo presentado por los periodistas Moncho Lemos (TVG y Radio Galega) y Ramón Castro (Onda Cero), contó con las actuaciones de Uyf75, Extrema Urxencia, LX, V-ROC, Juan Viña, Los Potes y The International Supersonic Sharellas (con el Coro Unitario).

Debate de las obras finalistas del XIX Premio Novela Europea

Asistentes al primer debate de las obras finalistas del XIX Premio Novela Europea / Cedida

El pasado jueves tuvo lugar en la sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés el primer debate de los trabajos finalistas del XIX Premio Novela Europea. El acto, que congregó a unas 30 personas y estuvo coordinado por Marian Rey y Maribel Martín, se centró en la obra A noite das cebolas, de Rosa Aneiros, un libro poético, intimista, optimista y escrito con mucha sensibilidad.