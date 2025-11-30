Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Os edís do PSOE de Santiago aféanlle ao PP o bloqueo do pago de facturas

Guinarte asegura que non se poden usar os cidadáns «contra as políticas do goberno local»

O voceiro socialista no Pazo de Raxoi, Sindo Guinarte

O voceiro socialista no Pazo de Raxoi, Sindo Guinarte / Antonio Hernández

Os edís socialistas no Pazo de Raxoi criticaron este sábado a decisión do PP local de votar en contra da autorización para abonar facturas correspondentes a servizos xa prestados ao Concello. Para o PSdeG, «o rexeitamento bloquea de novo a tramitación destes pagamentos, o que afecta tanto ás empresas coma á prestación ordinaria dos servizos municipais».

O voceiro socialista, Sindo Guinarte, lamentou que a situación se repita e advertiu de que esta actitude prexudica directamente á cidadanía. «No pleno deste xoves, unha vez máis, o PP impediu co seu voto en contra que se paguen as facturas, xa non é a primeira vez que acontece isto e que denunciamos que non se poden tomar os cidadáns coma reféns, utilizalos en contra das políticas do goberno local. Os servizos que se prestaron, hai que pagalos», afirmou.

Crónica social compostelana | La Sala Capitol, mejor espacio musical de Galicia

El sector hotelero de Santiago augura un 2026 «escuro» por la crisis del aeropuerto

Más de 400 personas arropan a la Fundación Andrea en su gala anual

Santiago está de moda en Estados Unidos: «O futuro do Camiño está en América»

Os edís do PSOE de Santiago aféanlle ao PP o bloqueo do pago de facturas

Aitor Bouza pide o cesemento do xerente do Sergas ante a saturación das urxencias

Xacobe Martínez Antelo (Sumrrá): «Agora estamos máis preto da performance que do jazz»

Los secretos de la saga panadera de Santiago :«Las variedades antiguas del trigo son más digestivas»

