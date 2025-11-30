Os edís do PSOE de Santiago aféanlle ao PP o bloqueo do pago de facturas
Guinarte asegura que non se poden usar os cidadáns «contra as políticas do goberno local»
Os edís socialistas no Pazo de Raxoi criticaron este sábado a decisión do PP local de votar en contra da autorización para abonar facturas correspondentes a servizos xa prestados ao Concello. Para o PSdeG, «o rexeitamento bloquea de novo a tramitación destes pagamentos, o que afecta tanto ás empresas coma á prestación ordinaria dos servizos municipais».
O voceiro socialista, Sindo Guinarte, lamentou que a situación se repita e advertiu de que esta actitude prexudica directamente á cidadanía. «No pleno deste xoves, unha vez máis, o PP impediu co seu voto en contra que se paguen as facturas, xa non é a primeira vez que acontece isto e que denunciamos que non se poden tomar os cidadáns coma reféns, utilizalos en contra das políticas do goberno local. Os servizos que se prestaron, hai que pagalos», afirmou.
