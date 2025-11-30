El pueblo gallego que se transforma y brilla con luz propia en Navidad: a poco más de una hora de Santiago

Es el pueblo más navideño de Ourense y, con perdón de otras localidades, quizás sea de los mejor decorados en estas fechas tan señaladas en el calendario. Tanto es así que, para muchos gallegos, es ya toda una tradición visitarlo una vez prendida la mecha navideña.

Estamos haciendo referencia a A Mioteira, cuyo encendido de luces tuvo lugar este pasado sábado, 29 de noviembre, a partir de las 19.00 horas. Si bien el tiempo no acompañó, nada desmereció la puesta en marcha de un engranaje navideño que no deja de ganar adeptos.

El encanto de A Mioteira

En apenas las cinco calles que conforman esta pequeña localidad de San Cibrao das Viñas, convergen multitud de luces y decoraciones navideñas de todos los estilos, acompañadas de villancicos. Una estampa singular, en la que cada una de las casas está decorada a su manera. Precisamente, esta es la única norma no escrita de esta iniciativa: la de decorar con total libertad y como cada uno quiera.

#amioteira #navidad #galicia #galidrone ♬ sonido original - Galidrone @galidrone ¡YA TIENE FECHA! LA ALDEA DE LA NAVIDAD🎄⬇️ ¿Alguna vez viste un pueblo así? 🎄💡¡Te leemos! ¡Y apúntatelo, no te lo puedes perder!¿Con qué nos sorprenderán los vecinos este año?😌✨ 🚙¿Cómo llegar? Muy fácil, si pones en Google Maps " A Mioteira“ te llevará directamente. Fijate que tienen señalado con flechas por dónde ir para evitar atascos y que puedas aparcar.👌🏻 💲Precio: gratuito. 📆¿Fechas? Se encenderá este SÁBADO 29 de NOVIEMBRE a partir de las 19:00h. ☕️Tienes un bar dónde tomarte algo y disfrutar🥰. 🪩Villancicos y música diferente te acompañará en todo tu paseo 💃. ✍️Cuéntanos si conocías este pueblo👇 y no olvides compartirlo con quién te gustaría ir a conocerlo. 📍A Mioteira (Ourense,Galicia, España) #ourense

En A Mioteira, además de las casas y los jardines, nada se libra de la decoración. Así, puede verse al mobiliario público totalmente decorado e, incluso, hay bar y una churrería para tomar algo y completar esta visita tan especial.

A diferencia de otros lugares, en A Mioteira las luces son iniciativa de los vecinos, que buscan superarse cada año. Una tradición que nacía de forma accidental durante la pandemia y que acabó por convertirse en una de las principales señas de identidad de este pueblo.

Cómo llegar desde Santiago al pueblo de A Mioteira

La alternativa más rápida para llegar al pueblo de A Mioteira desde Santiago es a través de la AP-53 en dirección Ourense, un trayecto que te llevará en torno a una hora y cuarto.

Al llegar a la ciudad de As Burgas, toma la AG-53 hasta Barbadás, para continuar por la N-525 hasta A Mioteira. Las luces y los villancicos impedirán que te pases de largo.