Santiago está de moda en Estados Unidos: «O futuro do Camiño está en América»

Los datos recogidos por las principales fuentes estadísticas reflejan una clara tendencia: Santiago está de moda en Estados Unidos. Los visitantes del país norteamericano tienen una presencia creciente en la capital gallega, un fenómeno que se aprecia especialmente en el Camino, pero también en el sector hotelero. Hasta ayer, en lo que va de 2025, habían recogido la compostela 43.766 peregrinos estadounidenses, un 8,38 % del total. De este modo, se mantendrá por tercer año consecutivo como el territorio extranjero que más transita la ruta jacobea, con una distancia cada vez mayor sobre el segundo –desde Italia han llegado 26.504 personas este año–.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) también recoge cifras que consolidan esta tendencia. Según la última medición realizada a través de la posición de los teléfonos móviles, hasta septiembre se habían contabilizado 16.722 visitantes estadounidenses. Este número constituye la mayor afluencia foránea a Santiago a la par con la de los portugueses, 16.873. El INE advierte de que la contabilización depende de la conectividad de los dispositivos a un operador español, de ahí el baile de cifras respecto a los peregrinos, pero en cualquier caso proporcionalmente desde Estados Unidos proceden cada mes entre el 10 % y el 15 % de los turistas extranjeros.

Un destino en alza

Las razones del crecimiento del turismo estadounidense obedecen a diferentes factores. Para muchos, la película The way (El camino), protagonizada en 2010 por Martin Sheen, supuso un antes y un después en la popularidad de la ruta jacobea entre los estadounidenses. El escritor y periodista especializado en el Camino de Santiago, Antón Pombo, señala en conversación con este diario que «non chegou a grandes centros de distribución, pero si ás salas máis independentes, e ademais durou moito no tempo». El portavoz de la Unión Hotelera Compostela, José Antonio Liñares, añade que «foi unha pasada, é un investimento dun éxito absoluto, porque o crecemento do Camiño de Santiago a partir desa película entre os norteamericanos foi espléndido».

Pombo destaca además el impacto a nivel mediático de personajes famosos que contaron su experiencia tras hacer el Camino, como la actriz Shirley MacLaine, que lo hizo a través del libro El camino. Un viaje espiritual. Pero más allá de los grandes focos, el escritor puntualiza la relevancia de la asociación American Pilgrims, «a asociación numericamente máis grande que hai no mundo de Amigos do Camiño». Pombo indica que «están moi ben organizados» y actúan como «o principal núcleo de información» para aquellos que quieren probar la experiencia. Asimismo, hace hincapié en el atractivo que la ruta tiene como «una terapia execelente» contra el estrés «no ámbito laboral ou persoal».

No solo los estadounidenses están eligiendo Santiago entre sus destinos predilectos, sino que Pombo afirma que existe un «efecto contaxio» al resto de países norteamericanos. «De Canadá vén moita xente e agora o país que está crecendo máis é México, superando a países como Francia», destaca Pombo, que cree que «o futuro do Camiño está en América, porque en Europa estase estancando». En cambio, «nos países máis afastados está sendo un bombazo», subraya.

Poder adquisitivo

El sector hotelero de la ciudad, por su parte, recibe con los brazos abiertos a los visitantes estadounidenses. Liñares sostiene que «o mercado norteamericano é fundamental, en determinados meses do ano son o mercado número un para nós». En cuanto al perfil, salienta que «é un cliente de elevado poder adquisitivo, e en contra do que se di dos americanos, dun nivel cultural excelente», con lo que «aportan gran valor á cidade».

El portavoz de la Unión Hotelera puntualiza además que «turismo norteamericano non hai por todos os sitios, en Canarias ou Baleares, por exemplo, apenas hai». Además, el crecimiento a través del boca a boca «é un éxito da cidade, porque como non defrauda, os propios norteamericanos á súa vez son prescriptores do destino», que además ahora se ve reforzado con un vuelo directo a Nueva York, o con acciones como la exposición con piezas de la Catedral que promueve el arzobispado en Dallas, prevista para 2027.

Pombo también considera que el turista norteamericano «é unha bendición». Tras regentar un hotel durante seis años, pudo constatar que «nunca se queixaban de nada, sempre estaban de bo humor e gastaban, gústalles disfrutar da boa vida». En esta línea, Liñares apostilla que «veñen con axencias de luxo, pagando unha pasta e teñen unha comprensión tremenda do que ven». «Aí é onde está o turismo de gran valor engadido», afirma.