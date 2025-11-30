El sector hotelero de Santiago augura un 2026 «escuro» por la crisis del aeropuerto

La preocupación del sector hotelero por los últimos datos de ocupación va en aumento y creen que la situación irá incluso a peor. El portavoz de la Unión Hotelera Compostela, José Antonio Liñares, explica que tras realizar recientemente un análisis de las causas, el principal escollo está en la crisis que vive el aeropuerto de Santiago, agudizada por el cierre de la base de Ryanair. De este modo, considera que «o 2026 pinta un pouco escuro porque esta dinámica de caída non pensamos que vaia parar, senón que vai seguir incluso aumentando».

La ventana al optimismo se abre en 2027, cuando Liñares valora que «pode haber unha recuperación e podería ser o ano de reengancharnos outra vez a iso que era Compostela antes, a esa cidade vibrante, grazas ao Xacobeo e que se poidan recuperar voos».

Desplome a finales de octubre

En cuanto a la situación más inmediata indica que «o que pasou nos últimos 10 días de outubro, ese desplome de ocupación cando nos últimos anos non se deu, cremos que foi debido precisamente á perda de voos con Ryanair». A punto de finalizar noviembre, la perspectiva es que «non vai haber moi bos datos, seguramente iremos por debaixo do ano pasado».

Y de cara al puente de diciembre el próximo fin de semana, «nin frío nin calor». Liñares destaca que esta fecha en Santiago para el sector hotelero «xa non é o que era». «Dentro de que somos un destino afortunado en moitas cousas, estamos agora en horas baixas», añade.

Reunión con Raxoi

Por el momento, con la intención de «tratar de facer o que se poida para evitar estes datos», Liñares indica que el sector celebró una reunión con responsables de turismo del Concello. «Vai haber unha interlocución maior», explica Liñares, para intentar revertir la deriva a la baja.