En Santa Lucía
Accidente en Santiago: los bomberos trabajan para liberar a posibles víctimas atrapadas en un coche volcado
En el siniestro se han visto implicados tres vehículos y hay al menos una persona herida
La semana comienza de la peor manera posible en Santiago en la que a circulación de tráfico se refiere. Un accidente producido poco antes de las siete de la mañana en la rotonda de Santa Lucía, que da acceso al barrio de O Castiñeiriño, y en el que se han visto involucrados hasta tres vehículos, ha acabado con uno de ellos volcado y al menos una persona herida.
La alerta al 112 Galicia la ha dado un particular a las 06:54 horas de este lunes. En la llamada informaba de que en el siniestro "había tres coches implicados, unos de ellos de volcado", y añadían que ,al menos, "había una persona herida que ya había salido de su coche, pero podía haber alguna más atrapada en los otros coches".
Con esta información, desde la Sala de Operaciones de Axega han dado aviso tanto a la Guardia Civil como a Urxencias Sanitarias, así como a los Bomberos de Santiago, que a esta hora trabajan en el lugar para poder liberar posibles víctimas atrapadas. Por el momento se desconocen las causas de este aparatoso accidente en la capital gallega.
(Habrá ampliación)
