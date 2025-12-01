Los Bomberos de Santiago denuncian la parálisis en la negociación pese a un servicio "sin operatividad" durante 48 horas
“Dos días en los que la ciudad quedó a la suerte de que no coincidieran dos emergencias", señalan en un comunicado
Una negociación estancada pese a que el parque de bomberos ha vuelto a estar “sin operatividad real” durante 48 horas. Es la denuncia que han difundido este lunes los Bomberos de Santiago ante la falta de avances en los contactos con el Concello, con lo que la situación sigue “igual, sin refuerzos”.
En un comunicado compartido en redes sociales, los bomberos han recordado que este caso “no es excepcional” ya que se repite nuevamente “dos días completos en los que Santiago no contó con un servicio de emergencias capaz de responder al mínimo exigible”. “Dos días en los que la ciudad quedó a la suerte de que no coincidieran dos emergencias. Dos días en los que los bomberos trabajamos expuestos, sabiendo que cualquier intervención medianamente compleja ya supera nuestras capacidades”, esgrimen.
Al respecto, denuncian la “inacción” de las administraciones públicas y se preguntan “cuánto más está dispuesta a soportar esta ciudad antes de que alguien asuma sus responsabilidades”.
Los bomberos han puesto de ejemplo su actuación en un accidente de “tráfico grave” ocurrido este lunes a las 6:50 de la mañana que requirió el desplazamiento de los tres bomberos disponibles en el parque, con lo que no quedaban más profesionales en el caso de que ocurriese otra emergencia. Dicho desplazamiento implicó que el Parque quedara cerrado durante la hora y cuarto. Entienden que pese a que la intervención se realizó con profesionalidad, “no se puede normalizar que las situaciones de alto riesgo se atiendan con dotaciones insuficientes”.
