Cátedra Rosalía de Castro: especialistas darán novas pistas sobre a vida da escritora
A Facultade de Filoloxía acollerá o 11 de decembro unha xornada na que se darán a coñecer avances de estudos bibliográficos
L.R.
Seguir ampliando o coñecemento sobre a vida e o contexto cultural de Rosalía de Castro. É o obxectivo dunha xornada da Cátedra Rosalía de Castro da Universidade de Santiago baixo o título de 'Avances na biografía de Rosalía de Castro’, que se desenvolverá o xoves 11 de decembro na Facultade de Filoloxía. A iniciativa reunirá especialistas de referencia no campo dos estudos rosalianos para compartir novas perspectivas biográficas, algunhas delas inéditas.
A xornada será inaugurada ás 9.30 horas polo vicerreitor de Transformación Dixital e Innovación, Gumersindo Feijoo Costa, e polo decano do centro, Elias J. Feijó Torres, acompañados polas persoas responsables da coordinación da Cátedra, Fernando Cabo Aseguinolaza e María do Cebreiro Rábade.
Varios relatorios sobre a figura de Rosalía
O primeiro eixo da xornada estará dedicado aos avances nos estudos biográficos. As intervencións achegarán información relevante sobre cuestións pouco exploradas da vida de Rosalía en Madrid, o seu papel como anfitrioa literaria. Na sesión da mañá Luis Miguel Fernández abrirá o panel co relatorio Rosalía e os Lugín Castro en Madrid. 1856-1858, no que presentará novos datos sobre unha etapa fundamental da vida da escritora. Por outra banda, Xurxo Martínez afondará na historia do mausoleo de Rosalía e Miguel Anxo Seixas analizará o perfil da autora como anfitrioa nunha presentación que incluirá algunha curiosidade sobre receitarios de época.
A sesión de tarde, que comezará ás 16.00 horas, estará integramente dedicada ao Arquivo rosaliano de María Victoria Álvarez Ruiz de Ojeda, custodiado pola Biblioteca da USC tras a doazón formalizada en 2024 por Xesús Alonso Montero, viúvo da investigadora. Este fondo, composto por preto de 500 volumes, cadernos de investigación, materiais inéditos e documentos transcendentais para descifrar a historia vital de Rosalía constitúe un dos recursos documentais máis relevantes para a investigación rosaliana das últimas décadas.
O profesor Xesús Alonso Montero, presentado pola profesora Dolores Vilavedra, ofrecerá a conferencia Informe bibliográfico sobre o Arquivo rosaliano de Victoria Álvarez Ruiz de Ojeda’, na que achegará valiosas orientacións e claves de lectura para futuros estudos baseados neste legado.
Esta xornada insírese na liña de traballo iniciada o pasado mes de abril co primeiro simposio Vida, biografías, bioficcións de Rosalía de Castro. A Cátedra mantén o compromiso de desenvolver de maneira bianual temas estratéxicos arredor da figura e da obra de Rosalía, prioritariamente aqueles relacionados coa súa biografía e cos avances documentais recentes.
- Casi 7.000 compostelanos viven con menos de 625 euros al mes: 'Este lunes empiezo mi primer trabajo desde que llegué a Galicia
- Comparte unas fotos antiguas de su visita a Santiago y pide ayuda para encontrar la calle: 'Visité Compostela en 1981 y...
- Una cafetería de Santiago se cuela entre las mejores de Europa
- El electricista que ilumina Santiago: «Calquera rúa do casco vello con luces de Nadal é máis bonita que unha de Vigo»
- Esta cadena de pizzerías, con local en Santiago, se sitúa entre las tres mejores del mundo y la primera de España
- Vecinos del Ensanche de Santiago advierten de la apertura de un nuevo establecimiento de juego
- Accidente en Santiago: los bomberos trabajan para liberar a posibles víctimas atrapadas en un coche volcado
- El pueblo gallego que se transforma y brilla con luz propia en Navidad: a poco más de una hora de Santiago