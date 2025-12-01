La compostelana que arrasa en las olimpiadas matemáticas: «Fago exercicios todos os días»

María Viana Vázquez, alumna de 4º de ESO del IES Rosalía de Castro, viene de obtener un segundo premio en la I Olimpíada Matemática Feminina Galega celebrada el sábado 22 de noviembre en la Facultade de Matemáticas de la USC. No fue la única estudiante del instituto compostelano premiada ya que María Blanco Iglesias, de segundo de Bachillerato, obtuvo la mención de honor.

«Estou moi contenta e non o agardaba», comunicó en conversación con EL CORREO GALLEGO. La compostelana de 15 años relató que «ao ser problemas bastante complexos non estás segura de se o fixeches ben e depende dos exercicios que resolvera o resto de participantes».

En la mañana, Viana tenía tres horas para resolver tres problemas. Por la tarde, hubo una yincana «para coñecerse». En ese mismo día se procedió con la entrega de premios.

Preparación de la prueba

Desde que empezó el curso estuvo preparándose para la competición. Un recreo a la semana estuvo con el profesor emérito Rafael Romero. A mayores recibió preparación de Raquel Freire, estudiante del grado de Matemáticas de la Universiadede de Santiago.

María Viana asegura que ya se comenzó a interesar por las matemáticas cuando cursaba segundo de la ESO. Así, asegura, «case todos os días fago exercicios xa que a práctica é a clave». En el instituto tiene formación presencial y luego con la profesora Freire tiene clases telemáticas.

El año pasado se presentó a la Olimpíada Matemática Galega y logró una mención de honor. En la clasificación femenina fue la primera de Galicia y así fue la representante en la Olimpiada Femenina Nacional obteniendo la medalla de bronce.

Viana explica que todavía es pronto para saber lo que va a estudiar en un futuro, ya que aún le quedan dos años de Bachillerato, pero cree que «matemáticas ou física me vai interesar».

Fase gallega de la Olimpiada Matemática Española

El 16 de enero de 2026, María Viana y María Blanco, junto a otros estudiantes del IES Rosalía de Castro, participarán en la fase gallega de la Olimpiada Matemática Española. Viana detalla que la jornada se llevará a cabo en la Facultade de Matemáticas y se dividirá en dos sesiones de mañana y tarde, de tres horas y media de duración. «Esa mesma noite terá lugar a entrega de premios e os tres primeiros clasificados irán á Olimpíada Matemática Española», comenta la alumna del Rosalía de Castro. De esta manera, seguirá preparándose para las pruebas.