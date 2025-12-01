«La innovación en hematología nos acerca ya a la cura funcional»

Hematóloga centrada en el tratamiento del mieloma múltiple en el área sanitaria de Santiago, Sonia González Pérez, destaca los avances en el abordaje de esta enfermedad en muy pocos años y avanza que en la próxima década las terapias dirigidas irán sustituyendo a la quimioterapia, con tratamientos menos tóxicos y con mayor calidad de vida.

Viene de un congreso sobre oncología y oncohematológica en Toledo. ¿En qué se ha centrado?

Tendiendo puentes es una cita en la que llevo participando varios años seguidos, muy interesante y diferente a lo que estamos acostumbrados cuando vamos de congreso, donde lo habitual son reuniones muy de datos, muy científicas, en las que miramos resultados de ensayos clínicos o de un fármaco concreto. Pero esta reunión tiene una visión mucho más holística sobre lo que es el cáncer y las neoplasias.

¿En qué sentido?

Está muy centrada en proyectos de colaboración en actividades multidisciplinares, en las que a veces se cuenta con gente que toma parte de las decisiones desde el punto de vista de la Agencia Española del Medicamento, de Sanidad o de alguna industria farmacéutica. Y ello nos permite abordar el cáncer desde todas las perspectivas, desde la del oncólogo, hematólogo, pero también desde la del farmacéutico o alguien de administración, así como de otras especialidades que con la innovación han entrado a colaborar con nosotros, como puede ser cardiología, inmunología o metodología.

Tratamiento del mieloma múltiple

Como hematóloga del CHUS, ¿en qué se centra su trabajo?

Yo me dedico a la neoplasia hematológica, al mieloma múltiple. La parte de los glóbulos blancos que se llaman células plasmáticas fabrican en una situación normal los anticuerpos que nos defienden de los virus y las bacterias. Pero con mieloma, esas células se transforman en cancerígenas, se dividen sin control y fabrican un exceso de anticuerpos, que además son patológicos, con lo que los pacientes sufren muchas infecciones y pueden tener daño orgánico por esa elaboración excesiva de anticuerpos, pudiendo estropearse sus riñones, sus huesos o provocar anemia o una subida elevada del calcio en sangre.

¿Se saben las causas?

No, de momento no se conoce qué es lo que transforma esa célula plasmática en tumoral. Se sabe que algunos tóxicos, relaciones ionizantes, accidentes nucleares han aumentado un poco la incidencia de esos tumores hematológicos, pero probablemente se deba a un cúmulo de muchas causas.

¿Cómo se trata?

Hasta hace menos de diez años había muy pocos tratamientos eficaces a largo plazo. Desde 1956 hubo cuarenta o cincuenta años en los que no se descubrió ningún fármaco nuevo. Sin embargo, en esta última década ha habido muchísima innovación, sobre todo de la mano de la inmunoterapia, y la supervivencia de los pacientes ha cambiado sustancialmente, cada vez se parece más a la de la población sana de su misma edad. El paradigma es que la innovación en hematología cambia el futuro y la vida de las personas.

Avances significativos en los últimos años

¿Sin avances en medio siglo y en los últimos diez años se ha logrado que no sea factor de mortalidad?

Cada vez nos acercamos más a lo que nosotros llamamos la cura funcional. Son personas que necesitan tratamiento, muchas veces no lo podemos eliminar, pero tenemos tratamientos lo suficientemente eficaces para que su supervivencia cada vez se prolongue más y se pueda acercar mucho a la de una persona sana de su edad.

¿Hacia dónde se dirigen?

Cada vez tratamos menos con quimioterapia el cáncer hematológico, y probablemente irá desapareciendo en la próxima década de las neoplasias hematológicas, sustituyéndose por tratamientos menos tóxicos, que dan mejor calidad de vida, son más eficaces y aumentan la supervivencia. Estamos en la fase de trasladar la innovación del ensayo a pacientes en la vida real. En los últimos cinco años hemos conseguido desde el ministerio y la Agencia Española el Medicamento que se aprueben muchas de estas terapias, ya disponibles, con lo que se pueden beneficiar muchos más pacientes con mieloma. España es pionero en ensayos, es muy reclutador y la mayoría llegan precozmente.

Ensayos en el CHUS

¿Investigan en el CHUS?

Sí, formamos parte del grupo español de mieloma y tenemos ensayos de prácticamente todas las moleculas que hay para esta enfermedad. En inmunoterapia, hay tres tipos de aproximaciones terapéuticas: los anticuerpos conjugados, los anticuerpos específicos y las terapias CAR-T, y en Santiago tenemos ensayos clínicos para todas estas aproximaciones.

¿Cuántos pacientes hay en el área y de qué perfil?

La media de diagnósticos nuevos al año es de 40, pero la prevalencia es mucho mayor porque son pacientes que viven muchos años. En nuestra área habrá 400 con mieloma en tratamiento activo. El 70 % se diagnostican con más de 65 años y la mayoría se pueden beneficiar de las nuevas aproximaciones de inmunoterapia.