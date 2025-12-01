Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El joven que apuñaló a otro en la Alameda de Santiago queda en libertad tras entregarse en el juzgado de guardia

El suceso ocurrió el pasado 22 de noviembre cerca de la estatua de las Dos Marías

Arturo Reboyras

Arturo Reboyras

Santiago

El joven que presuntamente apuñaló a otro en la Alameda de Santiago el pasado 22 de noviembre se ha entregado voluntariamente en el juzgado de guardia en la capital gallega. Aunque en el momento del suceso decidió huir, lo cual pueso en marcha un operativo policial para su identificación, localización y captura, el sospechoso optó finalmente por personarse voluntariamente ante la autoridad judicial.

Así, se ha personado en los juzgados y ha prestado declaración ante la titular del juzgado de guardia, que tras escuchar su relato de los hechos decidió dejarle en libertad con cargos. Así lo han confirmado a EL CORREO fuentes policiales. Tal y como avanzó este periódico, el apuñalamiento tuvo lugar en las inmediaciones de la estatua de As Dúas Marías tras una discusión entre ambos jóvenes, que, aparentemente, no "tenían relación" ni tampoco antecedentes. "El herido se metió o molestó a la novia del autor del apuñalamiento, y se inició una pelea entre ambos, y en el transcurso de la reyerta el agresor sacó un arma blanca y le propinó dos puñaladas", añadieron fuentes policiales.

Hasta el lugar del suceso, que se registró alrededor de las 20.30 horas, se trasladaron rápidamente efectivos de la Policía NacionalUrxencias Sanitarias de Galicia 061, que trasladaron al herido, cuya vida "no corre peligro", al Hospital Clínico. El agresor se dio a la fuga y en la tarde de este domingo aún no había sido localizado.

