Maite Flores presenta en San Xerome su candidatura a rectora de la USC

La catedrática de Óptica y presidenta de la CIUG, Maite Flores, formalizará de manera presencial su candidatura a rectora la Universidad de Santiago este martes, 2 de diciembre. Lo hará en el edificio de la Reitoría, en el Colexio de San Xerome, a las 10.00 horas, con punto de encuentro en el exterior de la puerta principal.

«Aínda que hoxe en día dito acto pode facerse online, acudirei á Reitoría de xeito simbólico, respectando a tradición, acompañada de membros do meu futuro equipo de Goberno, na liña de transparencia que vou trasladando en todas as reunións cos distintos sectores da comunidade universitaria», destaca Maite Flores en un comunicado. La acompañarán Dulce María García Mella, secretaria xeral; Luís Quintela Arias, vicerrector del Campus de Lugo; Inés Sánchez Sellero; vicerrectora de Profesorado; Francisco Otero Espinar, vicerrector de Investigación; Carme López Calderón, vicerrector de Cultura y Estudiantes; Carlos Montes Piñeiro, vicerrector de Titulaciones y Miguel Vázquez López, vicerrector de Internacionalización.

Calendario electoral

El plazo de presentación de candidaturas comenzó el pasado 26 de noviembre y concluirá este viernes 5 de diciembre. Ya el día 11 se publicará la proclamación provisional de los candidatos/as, y tras un periodo de presentación de recursos, el día 19 se darán a conocer oficialmente los candidatos a unas elecciones que tendrán su primera votación el 12 de febrero. En el caso de ser necesaria una segunda votación se efectuará el 11 de marzo y la proclamación definitiva del rector o rectora será el 23 de marzo.