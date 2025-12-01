Del Mercado de Nadal a la pista de hielo: seis planes que no puedes perderte esta Navidad en Santiago

Santiago dió el pasado viernes el pistoletazo de salida oficialmente a la Navidad con el encendido de las luces. Ahora, la capital gallega brillará especialmente para celebrar estas fiestas tan emblemáticas con más de 300 actividades.

Entre el más que amplio abanico de actividades, desde EL CORREO GALLEGO te proponemos seis planes que no debes perderte durante la época navideña en Santiago.

Mercado de Nadal

Uno de los principales atractivos navideños de los que puede presumir Santiago en esta época del año es el mercado de Navidad, inaugurado también el pasado viernes.

Un puesto del Mercado de Nadal en Carreira do Conde / Antonio Hernández

Al igual que en las dos últimas ediciones, el Mercado de Nadal se celebrará en dos localizaciones diferentes: en Carreira do Conde, del 29 de noviembre al 5 de enero; y en Área Central, del 20 de diciembre al 5 de enero.

El mercado cuenta en total con unos 90 expositores de artesanías de todo tipo (decoración, alimentación, joyería, téxtil...), así como una zona de recreo infantil con casi 40 obradoiros para los más pequeños.

Belenes

Otra tradición navideña son los belenes, que cuentan con una gran atracción en la capital gallega, con varias propuestas destacadas como el Belén Napolitano de la Catedral (del 3 de diciembre al 6 de enero), el Belén Popular de la Catedral o el Belén Familiar de Conxo (del 30 de noviembre al 6 de enero).

Sin embargo, el más destacado es el Belén de San Fiz de Solovio. Con más de 500 figuras hechas a mano, incluye representaciones de diversas escenas, piezas en movimiento, efectos especiales de iluminación y sonido e, incluso, con el paso del día a la noche es una de las grandes representaciones que podemos encontrar en Compostela.

Belén de San Fiz de Solovio / CEDIDA

Se puede visitar en la igrexa de San Fiz hasta el 7 de enero en el siguiente horario:

Del 2 al 19 de diciembre, y el 24 y 31 de diciembre: de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas.

Sábados, domingos, festivos y vacaciones escolares: de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 21.00 horas.

25 de diciembre y 1 de enero: de 17.00 a 21.00 horas.

Pista de hielo

A partir del 19 de diciembre, el paseo Central de la Alameda acogerá un espacio de ocio para todos los públicos.

Imagen de una pista de hielo instalada en Santiago de unas navidades pasadas / Redacción

Destaca especialmente la pista de hielo ecológica, de la que se podrá disfrutar hasta el 5 de enero, en el siguiente horario:

Todos los días de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.30 horas.

El 24 y 31 de diciembre solamente en horario de mañana.

Estará cerrada el 25 de diciembre, 1 y 6 de enero.

Puestos del Mercado da Estrela de una edición anterior / Mercado da Estrela

Mercado da Estrela

La Navidad no puede concebirse en Santiago sin sus luces, al igual que, desde hace unos años tampoco puede concebirse sin su Mercado da Estrela. Concebido ya como una cita indispensable dentro del programa navideño, así como un escaparate de la mejor artesanía gallega, se celebrará del 19 al 21 de diciembre.

La 14ª edición del Mercado da Estrela contará con sus tradicionales puestos de artesanía y producto gallego en la hospedería y el claustro del monasterio de San Martiño Pinario, así como un espacio específico de Artesanía de Galicia en el comedor y jardín del Pazo de Fonseca.

Además, al igual que en años anteriores, contará con zona foodtruck y sesiones musicales a cargo de DJs de diferentes géneros, un espacio que se instalará en la Praza 8 de Marzo. Por su parte, en la pista del Centro Xuvenil Don Bosco tendrán lugar los conciertos, que en esta edición contarán con artistas como Triángulo de Amor Bizarro, IGMIG, Saibrán, Ulex, Montedapena, Antela, Maricarme, Sheila Patricia o Zalomon Grass.

Música en Praza Roxa

A partir de este viernes 5 de diciembre se intalará en la Praza Roxa la Carpa Roxa, en la que los conciertos, obradoiros, cuentacuentos, espectáculos o cine harán disfrutar a los asistentes.

Sin embargo, uno de los aspestos más destacados será el programa musical, con el Sons na Praza Roxa. Por un lado con Son Xove, con conciertos de bandas del Centro Xove da Almáciga como son Jam de Nadal (12 de diciembre), Xalundres y W3ird Nois3 (18 de diciembre), Patrik y Paula Ferraz (19 de diciembre) y Bareixa y Allo Negro (26 de diciembre).

Por su parte, los sábados será el turno de Son Vermú con los grupos gallegos Lidia India (6 de diciembre), Unto Vello (13 de diciembre), Sofía Espiñeira (20 de diciembre), Laura Lamontagne (27 de diciembre) y LAW (3 de enero).

Miles de Papá Noel volverán a tomar las calles de Santiago este año con fines solidarios / Cedida

A correr por Navidad

Como ya es habitual, el 31 de diciembre los compostelanos despedirán el año corriendo la XI Carreira San Silvestre, con salida a las 17.00 horas desde la praza do Obradoiro.

Junto a la San Silvestre la otra gran cita deportiva es la Carrera de Papá Noel. La cita será el domingo 21 de diciembre a las 11.00 horas con salida desde As Cancelas y sus beneficios irán a parar a la Asociación de Ayuda a Niños Oncológicos de Galicia (ASANOG).

Junto a estas actividades, completan el amplio programa navideño citas emblemáticas como la fiesta de Fin de Año en el Obradoiro, la cabalgata de los Reyes Magos o la visita del apalpador.