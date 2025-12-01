Una marca gallega de calzado vegano abre su primera tienda física en As Cancelas

En As Cancelas ya es Navidad. El pasado sábado, un acto que contó con la participación de la actriz María Mera, el cantante César Romero y hasta con el mismísimo Grinch, daba el pistoletazo de salida a una campaña que se extenderá más de un mes y para la que el centro comercial ya cuenta con una nueva apertura.

A las recientes inauguraciones de tiendas como Rituals, Primaprix, MangoTeen o Courir, el gigante compostelano suma de esta manera la de la primera tienda física de una marca de gallega de calzado vegano y sostenible que, desde el pasado 28 de noviembre, día del Black Friday, ya atiende a sus clientes de forma presencial en Santiago.

La tienda se presenta como una experiencia sensorial

Tal y como describen este nuevo negocio desde la gerencia del centro comercial, el concepto de esta nueva tienda se centra en el calzado barefoot: diseños veganos, atemporales, versátiles, elaborados con materiales orgánicos y fabricados en España y Portugal.

Una firma que prioriza un proceso de producción “slow”, respetando tanto el cuerpo humano como su entorno con detalles en sus artículos que reflejan este compromiso con la sostenibilidad y el bienestar.

Hablamos de la nueva tienda de la marca Beflamboyant que, más allá de un espacio de venta, se presenta como una experiencia sensorial. En ella, los visitantes podrán probar los modelos, tocar los materiales, doblar suelas y descubrir la filosofía barefoot. Además, contarán con una Foot Care Station para aprender a cuidar sus pies y reconectar con ellos, así como con diseños exclusivos desarrollados en colaboración con marcas afines.

Asistentes a las inauguración de la nueva tienda de la marca Beflamboyant, en As Cancelas / Cedida

La llegada de Beflamboyant se hace realidad tras la participación de la marca en la última edición del concurso DNVB Awards organizados por Carmila, empresa copropietaria del centro comercial. Se trata de un programa que actúa como trampolín para marcas digitales interesadas en trasladar su propuesta al entorno físico.