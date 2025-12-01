La parcela del Peleteiro tardará aún meses en pasar a la nueva empresa pública de vivienda

La construcción de vivienda a precio asequible en el centro de Santiago sigue sin fecha a la vista. A mediados de junio visitaba Compostela la ministra Isabel Rodríguez para anunciar que «en semanas» la parcela del antiguo colegio Peleteiro, situada en el Ensanche, pasaría a formar parte de la nueva empresa estatal con la que el Ejecutivo de Pedro Sánchez pretende ayudar a paliar la escalada de precios. Casi medio año después, el suelo sigue en manos de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), el bautizado como banco malo al que llegaron inmuebles de las entidades financieras tras la crisis del ladrillo. Fuentes de la entidad confirman que la finca será transferida aún «en los próximos meses».

La Sareb comenzará en breve el traspaso a la Sepes –la entidad adscrita al Ministerio a partir de la que nacerá la empresa pública– de las viviendas ya construidas. Posteriormente iniciará la cesión de los suelos. Fuentes de la sociedad explican a EL CORREO GALLEGO que todavía no hay una fecha definida, pero que no será de manera inmediata. Una vez que la parcela del Peleteiro esté en manos de la nueva empresa será ésta la que se encargue de la redacción del proyecto y de la ejecución de las obras para poner en el mercado nuevas viviendas en el Ensanche compostelano. Todo este proceso podría prolongarse durante años.

Según anunció en su visita a Santiago, la ministra de Vivienda el 100 % de las viviendas serán de promoción pública y tendrán un precio asequible. Rodríguez no dejó del todo claro si se construirán pisos protegidos de alquiler, en venta o se apostará por ambas modalidades. Recordó simplemente que la Ley de la Vivienda establece como precio asequible aquel por el que ningún ciudadano tenga que destinar más del 30 % de los ingresos del hogar a alquiler o hipoteca.

Para que la finca del Peleteiro pueda urbanizarse falta también otro trámite por parte del Concello de Santiago. Tras varios intentos frustrados en mandatos anteriores y 20 años de espera, el Ejecutivo de Goretti Sanmartín ha logrado desbloquear el cambio necesario en el plan urbanístico. A finales de octubre el pleno aprobaba provisionalmente la modificación del PXOM. El plan prioriza ahora el uso residencial en la parcela, con una reserva mínima del 45 % para vivienda protegida, evita la construcción de un centro comercial prevista en anteriores propuestas; elimina el uso hotelero y la posibilidad de abrir pubs y discotecas; y contempla un mínimo de 900 metros cuadrados para equipamientos comunitarios. Se espera que a principios de año el cambio en el planeamiento se ratifique definitivamente, lo que daría vía libre a la nueva empresa pública para comenzar con su proyecto. Aunque dependerá del tamaño final que se decida otorgar a cada piso, en la parcela del antiguo colegio podrían construirse sobre unas 162 nuevas viviendas.

«Podríamos optar, como en otras ocasiones, por construir vivienda de protección oficial en ese 45 %, y vender el 55 % restante, permitiendo al ayuntamiento, o en este caso al ministerio, obtener recursos para pagar la promoción. Pero no queremos hacer eso», explicó la ministra durante su visita a Santiago. Rodríguez aseguró que la promoción directa por parte de la administración pública permitirá «que nosotros marcaremos los precios definitivos» de esos pisos.

Rechazo vecinal

El cambio del planeamiento no convence, sin embargo, a la asociación de vecinos del Ensanche Raigame y a varias comunidades de propietarios próximas al antiguo colegio Peleteiro. Reclaman que no se realice una demolición del inmueble, sino que se rehabilite, que se elimine parte de la edificabilidad prevista para vivienda y que se dote a la zona de mayor espacio para zonas verdes y equipamientos sociales.

Cesión de 14 viviendas

Además de la parcela del Peleteiro, la Sareb traspasará a la empresa pública otras 14 casas en Santiago para destinar al alquiler asequible. El paquete forma parte de las aproximadamente 45.000 viviendas que el banco malo va a transferir en toda España. En los últimos meses- indican fuentes de la Sareb, que no detallan dónde se encuentran estos inmuebles en Compostela- se han estado seleccionando las casas que cederán a la Sepes.

«La empresa pública de vivienda quiere las casas totalmente acondicionadas para poder ponerlas inmediatamente en alquiler», indica la Sareb. Las viviendas tienen que tener dados de alta todos los suministros y disponer de cocinas instaladas, unos requisitos que no cumplían todos los inmuebles del balance del banco malo. En los últimos meses la Sareb ha estado trabajando para dejar las viviendas totalmente equipadas.

La Sareb nació en 2012 para gestionar y liquidar los activos deteriorados (préstamos e inmuebles) procedentes de entidades financieras que necesitaron ayudas públicas tras la crisis del ladrillo. La idea inicial era vender todos los activos inmobiliarios para que el Estado pudiese recuperar parte del dinero público que se usó para rescatar a la banca. A principios de marzo, la Sareb anunció que suspendía de manera temporal la venta de activos residenciales. La junta de accionistas —en la que la participación mayoritaria es del Estado, pero en la que también están bancos como el Santander o Caixabank— decidió trabajar con la Sepes «en la identificación de los activos que puedan ponerse a disposición de la nueva empresa pública de vivienda».