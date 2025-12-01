Santiago
O PP acusa a Raxoi de «tomarlle o pelo» aos veciños da Almáciga
«Queren colgarse unha medalla», afirma De la Fuente sobre a chegada do bus urbano ao barrio
O concelleiro do Partido Popular de Santiago, José Ramón de la Fuente, cualificou onte de «tomadura de pelo aos veciños» da Almáciga que o goberno de BNG e CA estableza unha parada de autobús na rúa Touro para resolver a chegada do transporte urbano ao barrio, que hoxe comezará a funcionar a través da liña P1. «Queren colgarse unha medalla sen pensar na veciñanza, nin se esa actuación soluciona realmente os problemas de mobilidade do barrio», subliñou.
O edil explicou que «esta solución foi exposta nunha asemblea celebrada no barrio o pasado mes de marzo e os propios veciños lle deixaron claro ao goberno nacionalista que esa solución non era aceptable, porque non daba solución aos graves problemas de mobilidade e accesibilidade, sobre todo, das persoas de maior idade ou con mobilidade reducida».
O PP propón dúas paradas
Pola contra, De la Fuente destacou que «a única solución aceptable é que o autobús urbano chegue ata o colexio Santiago Apóstolo e faga dúas paradas, unha no mesmo colexio e a outra na rúa Touro; só así se resolverían os problemas de mobilidade na zona e a que está a artellar o goberno de BNG e CA para poñer en práctica a partir desta semana, só ten por obxecto facer propaganda e anuncios baldeiros».
«Para poñer unha liña de autobús que suba só ata a rúa Touro, é mellor que instalen unha rampla mecánica, que daría mellor servizo e menos molestias», remarcou. Ademais, De la Fuente alertou de que a medida supón «a perda de cerca de vinte prazas de aparcamento».
- Casi 7.000 compostelanos viven con menos de 625 euros al mes: 'Este lunes empiezo mi primer trabajo desde que llegué a Galicia
- Comparte unas fotos antiguas de su visita a Santiago y pide ayuda para encontrar la calle: 'Visité Compostela en 1981 y...
- Una cafetería de Santiago se cuela entre las mejores de Europa
- Un joven apuñala a otro tras una discusión en la Alameda de Santiago y se da a la fuga
- Esta cadena de pizzerías, con local en Santiago, se sitúa entre las tres mejores del mundo y la primera de España
- Vecinos del Ensanche de Santiago advierten de la apertura de un nuevo establecimiento de juego
- Un conductor se da a la fuga tras chocar contra unas escaleras y un coche en Santiago: 'Levamos anos pedindo bandas redutoras novas
- Cuatro décadas con el fonendo al cuello