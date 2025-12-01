Dos locales de Santiago se cuelan entre los nuevos Soletes navideños de la Guía Repsol

Con la llegada de diciembre y las luces ya encendidas en gran parte de la comunidad, la Navidad ya está aquí oficialmente y, con ella, las cenas con amigos, las comidas de empresa, los brindis y las celebraciones en la mesa en general.

En este sentido, de cara a esta época del año, la Guía Repsol ha presentado sus nuevos Soletes navideños, en los que celebrar por todo lo alto la Navidad. Desde obradores de clausura a restaurantes o churrerías, la Guía Repsol ha destacado a más de 300 establecimientos por toda España, con 18 nuevas distinciones en Galicia y dos en Santiago.

"A quién no le gusta celebrar y dejarse atrapar por la ilusión de unos días tan chispeantes. En Guía Repsol nos hemos inspirado en las ganas colectivas de celebrar y hemos alumbrado unos Soletes de Navidad para pasarlo bien las 24 horas del día y dar respuesta a todos los instantes. Aperitivos de los que te vas con nuevos amigos o como surtir la despensa de productos únicos", explica María Ritter, directora de Guía Repsol.

Restaurantes confortables para grupos grandes y pequeños, bares familiares, vinotecas, cafeterías con un ambiente especial o los hornos donde se elaboran los mejores dulces navideños conforman este listado con un marcado espíritu navideño.

De los churros al vino

Entre la casi veintena de nuevos Soletes de Navidad se cuelan dos establecimientos de la capital gallega, ambos situados en el casco histórico compostelano.

El primero de ellos es la Churrería La Quinta. Ubicada en plena zona vieja, en la rúa da Caldeirería, presumen de ofrecer, desde 1842, "el sabor auténtico en cada bodado".

El otro Solete de Navidad compostelano es A Tasquiña da Senra, situada en la propia rúa da Senra, se trata de "una de las mejores barras para tomar un vino y picar algún bocado sencillo".

A Tasquiña da Senra / Cedida

Los Soletes gallegos

Con los 18 Soletes de Navidad, Galicia cuenta ya con un total de 342 Soletes. Estos son, al margen de los dos compostelanos, los 16 nuevos Soletes gallegos:

Bodega 83 , en Betanzos.

, en Betanzos. Zahara , en Ferrol.

, en Ferrol. Casa Damián , en Alfoz.

, en Alfoz. Moure , en Monforte de Lemos.

, en Monforte de Lemos. Garden Monforte , en Monforte de Lemos.

, en Monforte de Lemos. La Esquina , en Guitiriz.

, en Guitiriz. Ollo Kanalla , en Ourense.

, en Ourense. A Nené Ultramarinos , en Ourense.

, en Ourense. A Micalla , en Allariz.

, en Allariz. Casa Gazpara , en O Carballiño.

, en O Carballiño. Casa Ces , en Poio.

, en Poio. Tintanegra , en Poio.

, en Poio. Confitería Solla , en Pontevedra.

, en Pontevedra. El Gaucho , en Silleda.

, en Silleda. Vago Viños , en Cambados.

, en Cambados. Regato Praia, en Redondela.

Los mejores dulces artesanales

En estos nuevos Soletes de Repsol, lo más destacado, al margen de los establecimientos gallegos, es la distinción, por primera vez, a congregaciones religiosas.

En total, veintiséis obradores monacales de doce congregaciones religiosas han recibido su Solete por sus cuidados dulces artesanales, buscados especialmente en esta época del año.