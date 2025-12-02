Alumna de Pedagoxía de la USC premiada: «Los orientadores tienen un papel importante porque muchas vidas dependen de las decisiones»

Ainoa Afonso Bouzo, estudiante de cuarto curso del grado en Pedagoxía de la USC es una de las tres premiadas en el III Concurso interuniversitario de Integridade Académica do SUG. La teense de 22 años ha escogido el tema de la ética en los trabajos en grupo. «Se trata de ver cómo podemos ayudar a que haya mayor integridad ya que hay gente que no trabaja en los grupos o también puede haber plagio, dos factores que pueden afectar al conjunto», explica Ainoa en detalle.

En su caso era la primera vez que participaba en el concurso y el trabajo lo presentó a mediados del mes de mayo. «Le dediqué horas de mi tiempo libre para buscar la información que podría incluir. Quería que fuese visualmente atractivo», detalla. El formato del trabajo era un póster en gallego y castellano que debía presentarse en formato pdf y jpg.

Cuando le comunicaron que era una de las tres premiadas quedó «muy contenta, no me lo esperaba». Ayer mismo se le hizo entrega de un diploma acreditativo y una tablet.

De cara al próximo curso le gustaría cursar el máster en Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas en la especialidad de orientación educativa. Ainoa cree que las prácticas de este año en un centro educativo «serán decisivas para saber si continúo con orientación educativa o si haré el doctorado».

Asegura que siempre le ha interesado el ámbito social de la pedagogía si bien cree que «tenemos un papel importante en el ámbito educativo donde también se tratan cuestiones sociales». Se decanta por esta opción porque «hay mucho en lo que poder trabajar». Si finalmene ejerce como orientadora considera que «hay que hacer un buen trabajo porque muchas vidas dependen de las decisiones que tomen para poder reconducir una serie de problemas que tengan a nivel personal, académico o profesional».

Los otros dos premiados

La entrega de premios del III Concurso interuniversitario de Integridade Académica se celebró este lunes en el Salón de Actos de la Facultade de Ciencias da Educación de la USC, en el Campus Sur.

Los otros dos alumnos premiados fueron Isabel Tuñas Maceiras del Programa Oficial de Doutoramento en Saúde, Discapacidade, Dependencia e Benestar de la Facultade de Fisioterapia de la Universidade de A Coruña y Xelo Teijido Teijido, del grado en Educación Infantil de la Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte de la Universidade de Vigo.