«Queremos una Galicia alegre y cooperativa»: el mensaje que acompaña al belén de Raxoi
Ecoener y CLUN refuerzan su apuesta por la tradición rural gallega con más escenas campesinas y oficios tradicionales en el pesebre
Más de un centenar de figuras navideñas elaboradas minuciosamente a mano y una escenografía que combina tradición, simbolismo y vida cotidiana vuelven a ocupar el Salón Noble del Pazo de Raxoi (ala autonómica), en pleno corazón de la Praza do Obradoiro. O belén máis rural, considerado ya uno de los principales atractivos navideños de Santiago, regresa tras recibir el año pasado a más de 10.000 visitantes, una cifra que confirma su creciente popularidad entre vecinos y turistas.
La instalación, impulsada por CLUN y Ecoener con la colaboración de la Xunta de Galicia, aspira un año más a acercar la esencia de la Navidad a quienes se acerquen a Santiago. Con una extensión de 21 metros cuadrados, la muestra destaca por su riqueza narrativa y su detallismo. Las figuras, artesanales y de estética clásica, se distribuyen en escenas que combinan pasajes bíblicos con representaciones costumbristas gallegas. Quienes lo visiten podrán reconocer trabajos agrícolas y ganaderos, una escuela tradicional, un tractor, una escena de matanza, un hórreo y múltiples estampas de la vida cotidiana en el campo. Esta mezcla convierte el conjunto en una propuesta artística que celebra tanto la tradición religiosa como el patrimonio cultural del rural gallego.
La inauguración oficial reunió ayer a representantes institucionales y del ámbito religioso y cooperativo: la conselleira do Medio Rural, María José Gómez; el arzobispo de Santiago, monseñor Francisco José Prieto; el presidente y el director general de CLUN, José Ángel Blanco y Juan Gallástegui, y el presidente de Ecoener, Luis de Valdivia. En su intervención, Gallástegui subrayó que este belén recuerda que «el rural siempre estuvo en nuestros orígenes y debe seguir siendo protagonista de nuestro futuro», y a la vez añadió que el nacimiento «nos enseña que lo grande nace de lo humilde. También las cooperativas sabemos de eso».
Por su parte, De Valdivia manifestó que «el nacimiento es la alegría», a la vez que quiso reivindicar «una Galicia alegre, en positivo; una Galicia donde reine la concordia, la cooperación, el progreso social y la dignidad de las personas. Valores que nacen con el Niño Jesús, origen y raíz de nuestra cultura», subrayó.
El trabajo de ambientación ha corrido a cargo de expertos belenistas, que han cuidado el paisaje, la iluminación y el efecto escenográfico para ofrecer una experiencia inmersiva. Rocas, caminos, vegetación y arquitectura tradicional recrean un entorno que une simbólicamente Belén con Galicia, dando lugar a una representación que pretende emocionar a públicos de todas las edades. Podrá visitarse desde hoy, martes, hasta el 7 de enero de 2026, todos los días de la semana, en horario de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 horas.
