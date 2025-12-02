La agenda de conciertos de diciembre en Santiago es una ocasión perfecta para hacer un buen un regalo de Navidad, de ahí que varias citas estén ya cerca de agotar las entradas o con el sold out tatuado en el cartel. Este martes, 2 de diciembre,, el Modus Vivendi recibe al argentino Claudio H. Mestis (21 h.), que presenta el disco Los buenos ganan, en formato acústico y con músicos gallegos; y ahí, el miércoles, foliada (22 h.) y el jueves, Daydream Sessions (21 h.).

Sala Capitol

Más. Sr. Salvaje, grupo compostelano de rock , tocan el viernes 5 de diciembre en la sala Capitol (21 h.), cita con una bestial tacada de personas invitadas, desde Mon Orencio (alias Mr. Cool) o Vituco (líder de Ruxe Ruxe) a Igor Paskual con carrera propia aparte de ser guitarrista de Loquillo), Santi Campillo (integrante de la etapa gloriosa de MClan) u Oneida James-Rebeccu (afincada en Barcelona, fue bajista del añorado Joe Cocker), por 10 euros. Y en esa misma sala, el sábado 6, el San Lorenzo Fest junta a Dj Mil, Erin (Comando Katana) y Solohmateo, a 10 €.

Más en Capitol: el domingo 7, Coti con el World Tour Coti (20 €); el viernes 12, fiesta de Alumni de la USC, con Christian B y sonido revival de los años 80 y 90; luego, Quique González el sábado 13 de diciembre en este mismo recinto con aforo para 800 personas, para presentar ya con sold out los temas de su nuevo disco que lleva por título 1973; La Paloma tocan el viernes 19 (20 €), con su segundo trabajo de estudio, Un Golpe de Suerte; Morgan el sábado 20 de diciembre (entradas agotadas), dentro de una nueva gira de americana folk-rock titulada Hotel Tour 2025, nombre extraído de su último trabajo; Los Estanques con El Canijo de Jerez, reparten flamenco y rumba mestiza el viernes 26 de diciembre (20 €), para mostrar un proyecto conjunto plasmado en su primer disco, titulado Lágrimas de Plomo Fundido; el sábado 27, Too Sweet and The Criers, con el bluesman picheleiro Adrián Costa (15 €); y el 28, show de música folk con Xabier Díaz & Adufeiras de Salitre (tickets desde 20 euros), parte final de la gira del disco Axúdame a sentir.

Malatesta y Auditorio de Galicia

Se canceló hace semanas el concierto en El Jose en la sala Malatesta, reabierto local que sí ofrece este mes una fiesta techno el viernes 19 de diciembre, organizada por la discográfica gallega Purveyance Records, con Stojche, Soul Lazh, Hochspannung y Ultravioleta. Además, ese recinto sella el año con una fiesta de Nochevieja llamada LQFxMalatsta, con entradas ya a la venta a estos precios: 45 euros (4 copas), 50 € (5 c.) y 55 € (6 c.) y un horario «desde las 01.30 hasta el amanecer... con chupitos, animación y muchas más sorpresas», detallan los promotores en sus redes sociales.

El grupo compostelano De Vacas, actúa el domingo 28 de diciembre (20:30 h.; 12 euros) en el Auditorio de Galicia, para celebrar su décimo aniversario con una propuesta escénica nueva y un formato sinfónico bajo la dirección musical del compositor Lucas Rei, con la colaboración Coro da Ra en una noche que es parte del ciclo Compostela Cultura, financiado por el Concello de Santiago.

Además, ese barbado arqueólogo musical que es Abraham Cupeiro, está el 26 en el Auditorio de Galicia (20:30 h.; 22 euros), para mostrar Loira, su nuevo álbum.

Xabier Díaz & Adufeiras de Salitre vuelven a Santiago. / Cedida

Riquela y Crechas

Y otro nombre de Compostela, Saibran (la mitad de Boyanka Kostova) presenta el sábado 20 su álbum de debut, Atardecer harmonioso con gotas de primavera, con Julián Goicoa y Fiz García (Mundo Prestigio) e instrumentación de bajo y batería, en el marco del Mercado da Estrela, en la pista del Centro Don Bosco hacia a las 23.30 horas.

En el pub Riquela Club, el viernes 12 de diciembre (20:30 h.; 10€ ant. / 15€ bill. ) Tony Lomba & Elio SOS Santos, quizá el dúo musical más divertido de todo el norte; y el domingo 14 de diciembre (19:30 h.; 10€), show de Lontras, banda viguesa que va del indie pop al jazz, formada por Juan Arca (guitarra, voz), Zalo Rodríguez (sintetizadores) y Sunil López (piano).

En el pub Casa das Crechas, el jueves 11 de diciembre, concierto de la formación compostelana The Sar Swing Quintet (swing y jazz manouche).

La Fantástica y Auditorio Abanca

Y en el pub La Fantástica (Rúa dos Loureiros, 16) dentro del ciclo Agustito, este martes 2 de diciembre, Pablo Seoane toca el piano arropado por Miguel Fernández (batería) y Pablo Patiña (contrabajo), y el martes 16, show de Paula Álvarez a la guitarra con Iago Mouriño al piano.

Por otra parte, el coro South Carolina Gospel Choir ofrece en Santiago un show llamado Michael Jackson Happy Days, el lunes 8 de diciembre, en el Teatro Compostela (antiguo Teatro La Salle), a las 19:30 h., con entradas desde 27 € y un set list que anuncia además versiones de hits de Aretha Franklin, Withney Houston y B.B. King.

Además, Rafa Sánchez, cantante pop de La Unión, visita el viernes 19 el Auditorio Abanca, donde lleva a escena Biografía, un repertorio que recorre de forma cronológica los hits de su carrera (hay boletos a 33 euros).

Y sin dejar esa perspectiva de nostalgia tan golosa para las programaciones navideñas, el espectáculo ABBA. Revolution Tour, llega al Palacio de Congresos el sábado 27 de diciembre (21 h.; 33 €) para recordar éxitos de los suecos.