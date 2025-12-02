Maite Flores lanza su candidatura a rectora de la USC y rechaza descentralizar Medicina: "No se pensó en los estudiantes"

La catedrática de Física Maite Flores ha presentado su candidatura a la rectoría de la Universidade de Santiago de Compostela (USC) en un acto simbólico en el que ha remarcado su rechazo a la descentralización del Grado de Medicina porque considera que "no sé pensó en los estudiantes". Rodeada de los que serían los futuros miembros de su equipo de Gobierno, Flores se ha acercado al Colegio de San Xerome en un acto simbólico, ya que el registro se hace electrónicamente. "Pienso que hay algunas costumbres que se deben mantener", remarcó.

Allí, ha explicado algunas de las líneas por las que apuesta, destacando el impulso del Campus Terra de Lugo, debido a que en los últimos años "perdió la relevancia que tenía" y hacer un "liderazgo centralizado, pero también distribuido". "Vamos a trabajar para tener una universidad que nos gustaría tener dentro de 10 años, sentirnos orgullosos de tener a nuestros hijos en esta universidad", reivindicó.

Maite Flores ha valorado al resto de candidatas asegurando que toda persona que decida "dar un paso al frente y enfrentarse" a una universidad como esta, con ese "espíritu institucional para sacarla adelante", es algo "muy bueno".

También, ha sido preguntada por los medios de comunicación acerca de la descentralización de Medicina. Al respecto, Flores ha reiterado su apoyo a la Facultad -que la rechaza- y ha defendido que "lo primero en lo que se debe pensar siempre es en los estudiantes, y con ese convenio no se pensó". En este sentido, ha apuntado que "no están bien resueltas muchas cosas", por ejemplo no se sabe si se obliga a los estudiantes que están cursando en este momento los estudios de medicina a marcharse a otras universidades.

Ante esto, Flores ha manifestado que llegaría al rectorado con "ganas de dialogar" que es algo que "quizás faltó un poco, porque no se habló con todos los involucrados -- estudiantes, profesores --" y "simplemente se hizo con los estadios superiores". "No tendría sentido ahora mismo poner la titulación en tres sitios, porque esto ya se demostró más veces que lo único que hace es debilitarnos", ha enfatizado.