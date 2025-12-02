Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Conflicto horas extra

Un nuevo cierre del túnel del Hórreo por falta de policías provoca el caos en la entrada a Santiago

Puntos como la rotonda de la Galuresa de Pontepedriña, la rúa do Hórreo o la av. de O Restollal, en O Castiñeiriño, han sido las alternativas de los conductores compostelanos

El cierre del túnel del Hórreo está complicando la mañana a los conductores compostelanos

El cierre del túnel del Hórreo está complicando la mañana a los conductores compostelanos / El Correo Gallego

David Suárez

Santiago de Compostela

El cierre nocturno del túnel del Hórreo por falta de policías locales ha vuelto a ocurrir este martes en Santiago, y con él, el caos se ha desatado a primera hora en la circulación de entrada y salida de la capital gallega.

Después de que la pasada madrugada del jueves, este acceso vital permaneciera cerrado por primera vez durante toda la noche al no contar con el personal suficiente para poder garantizar la seguridad en la vía, hoy aquellos que necesitaban entrar o salir de Santiago por los accesos del sur de la ciudad, se han visto sorprendidos por interminables caravanas de coches que buscaban una alternativa para poder llegar a sus destinos debido a este nuevo corte.

En O Restollal también ha habido retenciones este martes

En O Restollal también ha habido retenciones este martes / El Correo Gallego

Puntos como la rotonda de la Galuresa de Pontepedriña, la rúa do Hórreo o la av. de O Restollal, en O Castiñeiriño, han sido este martes de obligado paso para cientos de vehículos que normalmente acceden y abandonan Santiago por el túnel en apenas dos minutos. Un trayecto que esta mañana ha sido mucho más complicado para los conductores compostelanos.

Poco antes de las 08.00 horas, el túnel del Hórreo ha reabrierto en ambos sentidos de circulación, por lo que la situación de atasco ha conmenzado fluir, devolviendo la normalidad a una de las zonas que más tráfico soporta en Compostela.

El conflicto de las horas extra está detrás

Para su plena operatividad, el túnel del Hórreo necesita un control permanente desde la sala de pantallas de la Policía Local, por lo que al no contar con los agentes necesarios en el turno de este martes para poder garantizar la seguridad y la circulación en la vía, no ha quedado otra alternativa que un nuevo cierre.

Desvío de tráfico por el cierre del túnel del Hórreo, la pasada noche en Santiago

Desvío de tráfico por el cierre del túnel del Hórreo el pasado jueves / Salseo USC

Esta situación viene derivada del llamado 'conflicto de las horas extra', abierto entre el Concello y las plantillas de policías locales y bomberos por la negativa de estos a seguir haciendo horas extraordinarias para paliar el déficit de efectivos que en Santiago tienen ambos cuerpos.

