Un rayo deja inoperativos los semáforos de Santiago y limita los accesos al túnel del Hórreo
El servicio se ha ido recuperando poco a poco a medida que los técnicos han ido restableciendo el sistema
Los semáforos de Santiago han quedado inoperativos este martes durante al menos una hora tras la caída de un rayo cuyo trueno se pudo sentir en buena parte de la capital. De hecho, no solo se oyó el ruido, sino que en algunas zonas de la ciudad también se pudo sentir un fuerte temblor. El relámpago sucedió a una fuerte tromba de agua y una breve granizada, mientras el cielo de Compostela se oscureció hasta parecer prácticamente de noche.
El rayo, que según el mapa de Meteogalicia, se registró pasadas las 14.00 horas en el centro del municipio, afectó al sistema de semáforos de Santiago y también a los accesos al túnel del Hórreo, indicó el Concello. El servicio se ha ido recuperando poco a poco a medida que los técnicos han ido restableciendo el sistema. En un primer momento, el suceso provocó colapsos en algunos cruces y rotondas de la ciudad, principalmente en el centro coincidiendo con la hora de salida de los colegios, pero en el momento de elaboración de esta información la situación ha había mejorado.
