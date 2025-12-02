Reciben los premios Manuel Beiras en Santiago: A Grileira, Aqueladas y Nós Televisión

A Grileira, Aqueladas y Nós Televisión, son las empresas ganadoras de la XXVI edición de los premios Manuel Beiras, que destacan el uso del gallego. Recibieron sus respectivos galardones durante una gala celebrada este lunes en Santiago, distinciones que tuvieron como lema O galego é o punto.

A Grileira logra el galardón en el apartado para empresas con un uso continuado del gallego; Aqueladas en el apartado de nueva incorporación; y Nós Televisión en la categoría de comunicación innovadora.

Presencia institucional

El acto de entrega tuvo lugar en el Teatro Principal, cita con una representación institucional encabezada por el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco; el secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García Gómez; la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, y la secretaria xeral da Cámara de Comercio, Rosa Mary Cardeso, entre más participes.

Estos galardones Manuel Beiras están convocados por el Concello y la Cámara de Comercio.

La regidora compostelana destacó que Santiago es una ciudad que "demanda galego". Y Mary Cardeso destacó que el gallego "é moito máis que un signo gráfico, é un lugar onde nos permite conectar coa nosa identidade, que nos sitúa e nos identifica dentro e fóra de Galicia".

El jurado

Formaron el jurado de esta nueva edición de los premios Manuel Beiras: Manuel Rial Amado, miembro del Pleno de la Cámara de Comercio de Santiago, que ejerció de presidente de este comité; la alcaldesa de Santiago; Gregorio Ferreiro Fente, de l Secretaría Xeral de Lingua; Gumersindo Feijoo Costa, de la Universidad de Santiago; Ramón Paz González, en nombre del Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia; Yolanda Pérez Rivera, de la Unión de Consumidores de Galicia; Lourenzo Fernández Prieto, de la Real Academia Galega; y Xabier Fontaíña Falque, de Toxo Telecom, que recibió un premio Manuel Beiras; como también Laura Insausti Diz (de Ela Diz) y Darío Capelo Arán (de Chichalovers), igualmente parte de este elenco de protagonistas que determinó el fallo.