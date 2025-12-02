Santiago
Sanmartín, sobre el cierre del túnel del Hórreo: "É lamentable utilizar como medida de presión unha molestia á veciñanza"
La alcaldesa cree que "non ten ningunha lóxica" por parte de los sindicatos dejar este servicio inoperativo "nun momento en que se está negociando"
La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, reaccionó este martes al nuevo cierre del túnel del Hórreo durante la madrugada por falta de policías locales, responsabilizando de la situación al personal por negarse a prestar el servicio. "É lamentable que se utilice como medida de presión unha molestia clara á veciñanza", declaró la alcaldesa en un acto para presentar el nuevo aspecto de la Rúa Puente la Reina tras su reurbanización.
Sanmartín añadió que "non ten lóxica ningunha" que los efectivos se nieguen a realizar el control necesario para mantener el túnel en funcionamiento "nun momento en que se está negociando, mesmo nun momento en que unha das organizacións sindicais, que ten bastante relevancia neste conflito, non acudiu á última mesa de negociación" -en referencia a Comisiones Obreras-.
Doce policías con la formación necesaria
Para su plena operatividad, la el túnel se rige bajo unos protocolos de seguridad que implican un control permanente desde la sala de pantallas de la Policía Local. No todos los agentes tienen la formación necesaria para realizar esta función, en concreto Sanmartín apuntó que son doce. "Pode haber dúas ou tres persoas que estean de baixa, pero logo hai outro número ao que se solicita que poida estar e nestes momentos hai un colectivo que se está negando a realizar eses servizos que viñan efectuando até o de agora", afirmó.
Ahondando en las causas del cierre del túnel, Sanmartín valoró que "hai cuestións relacionadas coas quendas, en que momento hai máis xente ou menos, e temas que teñen que ver coa reorganización do servizo, é bastante habitual que se poidan facer movementos de quendas e que a xente se preste a esta reorganización". En cualquier caso, insistió en que "cando hai unha negativa a facelo por parte de distintos efectivos, o que se produce ao final é un dano á veciñanza".
Nueva reunión este miércoles
Sanmartín también reveló que este miércoles está prevista una nueva reunión en la que se tratará la elaboración de una nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del Concello con valoración de plazas. Para esta tarea, se contará con la asistencia de un grupo de trabajo de la USC. La regidora recordó que esta tarea es "necesaria" para satisfacer las demandas de policías y bomberos relativas al complemento específico, por lo que espera que acudan todos los sindicatos. "Creo que é un bo punto de partida", destacó.
Además, la alcaldesa indicó que en los próximos días realizará una comparecencia ante los medios de comunicación para abordar este conflicto en profundidad, teniendo en cuenta que "non todas as informacións que circulan ao respecto son feitas co mesmo rigor".
Críticas de la oposición
Por su parte, el PP cargó contra el gobierno local y exigió una "solución urxente ante os reiterados e inadmisibles peches do túnel do Hórreo". El edil José Ramón de la Fuente subrayó que "cada día é máis evidente que Goretti Sanmartín nin sabe, nin pode, polo que está a facerlle moito dano a Santiago coa súa neglixente e irresponsable forma de dirixir a cidade e que está a poñer en risco a vida dos santiagueses".
El concelleiro no adscrito, Gonzalo Muíños, señaló que el nuevo cierre del túnel "demostra que Sanmartín volveu mentir a toda a cidadanía", ya que en la primera ocasión Raxoi lo achacó a una situación sobrevenida, y ahora "demóstrase que é por falta de efectivos". Para Muíños, "esta crise débese a unha neglixente xestión dos recursos humanos".
