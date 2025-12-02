Rueda advierte a Santiago: "La opción en Medicina es una facultad potente o tres pequeñas"

Si lo que pretendía el Consello de Goberno de la Universidade de Santiago al no someter a votación el pacto descentralizador del grado de Medicina el viernes pasado era ganar tiempo, lo cierto es que desde que se dio a conocer esa decisión la presión sobre la institución académica compostelana no ha hecho sino aumentar desde todos los frentes.

Este lunes, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, volvía a reiterar la postura del Gobierno autonómico sobre la materia y dejaba bien claro que la única opción para impartir el grado de Medicina está en elegir entre «una facultad grande descentralizada, potente, o tres pequeñas».

En rueda de prensa tras el Consello de la Xunta, instó a la USC y a la propia facultad a que solucionen sus discrepancias internas sobre el acuerdo firmado entre los tres rectores y el Ejecutivo gallego, de forma que se pueda continuar con esta hoja de ruta para la titulación de Medicina en la comunidad.

Firme defensa de la descentralización

Y es que, como recalcó, considera que es «mucho mejor una facultad enraizada y pensada para toda Galicia, una gran Facultad de Medicina que tres pequeñas».

Interrogado sobre si la Xunta pretende adoptar un papel más proactivo con las tres universidades para que el pacto a favor del que siempre se han posicionado desde el Gobierno autonómico y que ya había sido ratificado salga finalmente adelante, aseguró que se «está en contacto», y recordó que ese pacto había obtenido también el visto bueno tanto por parte de la Universidade da Coruña como por la de Vigo.

Llamamiento a la facultad compostelana

No obstante, añadió que la decisión final sobre el grado de Medicina corresponderá a las propias universidades, no sin antes volver a solicitar que se resuelvan las desavenencias manifestadas por la facultad dentro de la institución compostelana, y que pueda seguir siendo la facultad de Galicia.

De momento, y sin calendario público de contactos entre el rectorado y la propia facultad, lo que sí admitían a EL CORREO GALLEGO las fuentes consultadas es que se han iniciado ya esos contactos, dentro del proceso de diálogo que el Consello de Goberno del pasado viernes encomendó llevar a cabo, con la intención de poder incorporar al acuerdo descentralizador las reivindicaciones de la facultad y poderlo aprobar en dicho órgano de gobierno en las próximas semanas.

Presión sobre Santiago

Unas previsiones de abrirse a un diálogo sosegado donde el escenario no parece el más propicio, a juzgar por las declaraciones por parte de la Xunta -ayer del presidente, pero durante el pasado fin de semana también de los dos conselleiros implicados en la negociación, el de Sanidade y el de Educación, Antonio Gómez Caamaño y Román Rodríguez, respectivamente-. Ambos apostaron una vez más por un pacto descentralizador con una única facultad en Santiago que llevan meses defendiendo, pero Caamaño también quiso dejar claro que «si la gente no quiere llegar a un acuerdo», habrá que «plantearse nuevos escenarios» y «cada cual tendrá que asumir sus responsabilidades».

Román Rodríguez, por su parte, advirtió que si no se recupera el consenso al que se había llegado entre los tres rectores, «habrá que adoptar decisiones con total libertad por parte de todos y evaluar todas las posibilidades».

Ya el viernes, la Universidade da Coruña -desencadenante del impulso a este pacto descentralizador con su petición en mayo de pedir el título para el curso 2027/2028- anunciaba que reactivaba el proceso de solicitud ante la decisión de una USC que se encuentra en plena precampaña electoral.