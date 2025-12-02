Así será el nuevo barrio del norte de Santiago: 6.000 vecinos y bloques de hasta 13 plantas

Comienza a concretarse la forma que tendrá el nuevo barrio que la Xunta proyecta con un 80% de vivienda protegida en la zona norte de Santiago. Situado en Mallou -entre Salgueiriños, As Cancelas y la Avenida de Asturias-, el ensanche norte de Santiago se prepara para acoger a unos 6.000 vecinos que vivirán en inmuebles de diferentes alturas, desde viviendas unifamiliares hasta un edificio de 13 plantas. Así consta en el Proxecto de interese autonómico (PIA) para o desenvolvemento residencial do SUD 1 Mallou, que durante el próximo mes y medio está en información pública para que se puedan realizar alegaciones.

Hace un año, la Consellería de Vivenda anunciaba el impulso a este nuevo barrio dentro de su Estratexia Galega de Solo Residencial, que contempla en la primera fase la creación de 15.000 viviendas en toda Galicia, la mayor parte de protección oficial. Esta es la principal iniciativa de la Xunta para tratar de combatir la crisis de precios que atraviesa actualmente el mercado residencial gallego. En Santiago, la administración autonómica escogió para el emplazamiento un área de 348.400 metros cuadrados que en el plan urbanístico de la ciudad se corresponde con el denominado SUD1, en la zona de Mallou.

El primer paso

El primer paso para desarrollar el nuevo barrio ha sido la redacción del PIA. El estudio coruñés Monteoliva Arquitectura ha realizado ya un diseño urbanístico del nuevo barrio compostelano y también un documento ambiental estratégico, que pueden consultarse en el portal de la Consellería de Medio Ambiente. En el documento se considera una hipótesis «por lo alto de 3.000 vivendas y una relación de dos habitantes por vivienda» por lo que se ha calculado una red de abastecimiento de aguas para dar servicio a unos 6.000 vecinos.

Para articular el nuevo barrio se prevé la construcción de un gran boulevard de doble carril que conecte de norte a sur la Avenida de Asturias con la zona de As Cancelas. También se abrirá otro vial de oeste a este (Mallou-A Corveira). La mayor parte de los nuevos edificios se levantarán próximos a la zona de Salgueiriños (detrás de las torres que en la actualidad marcan el skyline de Santiago). En esa zona, Monteoliva Arquitectura ha articulado cuatro de los cinco «supercuarterones» con diferentes características. En el C1 está prevista la construcción de unas 813 viviendas y servirá como transición entre el núcleo central del nuevo barrio y el actual núcleo de Mallou de Arriba. En este cuadrante se erigirán desde viviendas unifamiliares hasta «bloques de transición de hasta siete alturas» (incluyendo los bajos).

Entre 7 y 9 plantas

El C2 prevé acoger unas 903 viviendas. «Acoge grandes cuarterones residenciales de altura comprendida entre las 7 y las 9 plantas, una zona de equipamiento público y parte del corredor verde del río Sar», detalla el proyecto. En este entorno habrá una zona verde próxima al lavadero y también se articulará una gran plaza pública. El supercuarterón C3 será de alta densidad edificatoria con bloques de bajo más siete u ocho plantas y capacidad para albergar 481 pisos. El edificio de más altura previsto en este proyecto se situará en la zona C4, compuesto de bajo más 12 pisos; tendrá él solo capacidad para 217 viviendas. En este entorno se construirán otros dos bloques de bajo más ocho y bajo más seis plantas con forma de L.

El sector más alejado

El C5 estará más alejado del resto de nuevas viviendas y se dispone en la zona nordés, próximo al núcleo de Mallou de Abaixo. «La mayor parte de su superficie comprende zonas verdes públicas», indica el estudio de arquitecutura. «Entre los núcleos de Mallou de Abaixo e Porto do Medio se ordenará una zona residencial de baja densidad formada por una nueva calle de directriz quebrada, adaptada a la pendiente del suelo». En estas zonas se construirán bloques de tres y cuatro plantas para 170 nuevas viviendas.

El proyecto de interés autonómico contempla, además, que de los 360.406 metros cuadrados del SUD-1, 323.477 serán edificables. Los espacios libres públicos llegarán a casi 90.500 metros cuadrados. Se prevén, además, 809 plazas de aparcamiento pública y que se «supere ampliamente» el mínimo legal que en la zona establece una reserva de 3.225 árboles.

Cambio del PXOM

Para la realización de esta propuesta el Concello de Santiago tendrá que cambiar su plan urbanístico. El estudio arquitectónico coruñés detalla en el documento los puntos que no coinciden exactamente con la planificación prevista para ese espacio en las normas urbanísticas publicadas ya en el año 2007 por Raxoi. Por ejemplo, el PXOM de Santiago establece para esta zona una altura de edificación «que no deberá superar las seis plantas incluida la baja», aunque se «admite adoptar mayor altura en función de criterios de composición urbana». La propuesta que ahora establece la Xunta prevé torres de más altura. El PIA determina también algún cambio en la vía que unirá Mallou con A Corveira con respecto a lo que se preveía en el plan urbanístico de Santiago. También aumenta del 75 al 80% la superficie de vivienda protegida.

Aunque hasta el 80% del nuevo barrio será de vivienda a precio tasado, la mayor parte del desarrollo dependerá de la iniciativa privada. La Xunta tan sólo prevé promover directamente con cargo a sus presupuestos dos de cada diez nuevas VPO.

Los plazos

Para que los pisos de protección oficial del nuevo barrio de Mallou estén disponibles aún habrá que esperar varios años. El cronograma presentando el año pasado por la Xunta ya ha empezado a cumplirse en Santiago con la fase de redacción de los proyectos. Pero después aún habrá que expropiar suelo y diseñar en detalle la parcelación y la urbanización. La Xunta no espera tener listo todos estos trabajos hasta el año 2028.

La Consellería de Vivenda confía en aprobar definitivamente los PIA en julio de 2026 e iniciar a continuación el proceso de expropiaciones, entre ese año y el 2027. Los proyectos de urbanización se redactarán entre febrero y noviembre de 2026. Pero después aún habrá que acometer la construcción de calles y dotarlas de servicios, como abastecimiento y saneamiento y empezar a levantar los edificios. La Consellería de Vivenda contempla que estos trabajos se puedan desarrollar de forma simultánea.