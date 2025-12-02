La Xunta recuerda que la facultad rompió el pacto sobre Medicina y advierte de que la financiación no aumentará

En "tiempo de descuento" para salvar el pacto sobre la descentralización del grado de Medicina, así califica el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, el momento actual tras el rechazo de la facultad compostelana a aprobar el texto consensuado por los tres rectores y la Xunta.

En unas declaraciones a los medios en el Parlamento de Galicia, ha subrayado que si finalmente hay más facultades en Galicia, "no habrá más plazas para estudiantes ni más financiación".

"Lo que debe quedar claro es que, de no ser capaz la Facultad de Medicina de desbloquear la situación actual en la que nos encontramos, esto no quiere decir que vaya a haber más plazas de oferta en primero. Es decir, va a haber las mismas plazas y va a haber un reparto de la financiación", ha insistido, tras incidir en que una de las partes, en referencia a la propia facultad y a la Universidade de Santiago (USC), ha roto el acuerdo que había sido "aceptado por las tres universidades y por las dos consellerías -- Sanidade y Educación --".

Apuesta por el modelo descentralizado

"Seguimos pensando que la mejor forma de afrontar la enseñanza de sanidad del futuro es un modelo descentralizado que haga frente a los grandes desafíos que tiene en Galicia y en el conjunto de España, como son el relevo generacional de los propios profesionales, la integración de los grandes profesionales que pueda haber en los complejos sanitarios de A Coruña y Vigo dentro de la docencia o la búsqueda de sinergias y de coordinación de los grandes equipamientos sanitarios que tenemos", ha defendido.

Ha reconocido que la situación es "compleja y difícil" al haber rechazado una de las partes el acuerdo, pero ha remarcado que, desde el Gobierno gallego, quieren dejar "muy claras" una serie de cuestiones para que, "antes de tomar decisiones, se sea consciente del escenario que se abre por delante".

"Ya estamos formando a los médicos que son precisos"

Entre ellas, la oferta de plazas para alumnos de primero (400). "Ya estamos formando a los médicos que son precisos", ha incidido el conselleiro, haciendo referencia a diferentes estudios que cifran en torno a 300 y 400 los profesionales sanitarios que se necesitan.

Ha asegurado que si no se salva el escollo para que dicho pacto descentralizador entre en funcionamiento, no tendría "sentido" que "para lograr el mismo objetivo" -- un número determinado de profesionales --, "los gallegos tengan que pagar más recursos, poner más dinero porque simplemente una parte de todo este proceso no está de acuerdo con lo que se está planteando".

Ha querido también dejar clara la postura del Gobierno autonómico sobre este tema porque consideran que todavía existe la posibilidad de salvar el acuerdo. "Más allá de las cuestiones, de las particularidades concretas y específicas, de los intereses concretos de cada uno de los agentes en este proceso, pensamos que es lo mejor para la docencia sanitaria y lo mejor para Galicia", ha insistido.

Apela a la responsabilidad

"Respetamos la autonomía universitaria, que es uno de los principios constitucionales de España, pero también apelamos a la responsabilidad. ¿Por qué digo responsabilidad? Porque una universidad es una institución pública, que gestiona recursos públicos", ha apelado.

Reconoce también haber hablado con las partes. "Yo percibo que existe una especie de visión general de que es necesario llegar a un acuerdo y que habrá que fijarse en aquellos asuntos en los que se den discrepancias", ha apuntado.

Respecto a las negociaciones, el conselleiro ha preferido abstenerse de comentarlas, asegurando que no le corresponde hacerlo, pero sí ha aseverado: "Seríamos unos irresponsables si nos estuviésemos quietos".

La alcaldesa de Santiago espera que aún haya tiempo

"O racional, o lóxico é que haxa unha Facultade de Medicina, que se entenda que a de Santiago é a Facultade de Medicina do sistema universitario galego e que se traballe na descentralización", ha asegurado por su parte la alcaldesa compostelana, Goretti Sanmartín, al ser preguntada por este tema.

"Esa era unha folla de ruta sobre a que non sei se aínda existen posibilidades de modificación, de cambio", ha señalado, pero también ha considerado que "eberiamos estar a tempo, porque creo que irmos camiño da fragmentación e de que haxa varias facultades, e é un escenario que ninguén querería e que non é o mellor para o conxunto do país".