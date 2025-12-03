Adjudicado el contrato para intervenir en la Facultad de Geografía e Historia de la USC

El Consorcio de Santiago acaba de publicar la adjudicación a la empresa Cys Hispania S.L. de la licitación para rehabilitar la Facultad de Geografía e Historia de la Universidade de Santiago, dentro de un proyecto que se centrará en la restauración, conservación y limpieza de las fachadas este y sur del claustro, así como en la ejecución de las obras necesarias para habilitar un espacio en la planta baja del inmueble en el que se puedan depositar las publicaciones periódicas de la biblioteca del centro.

La actuación deberá llevarse a cabo en un plazo de seis meses, con un importe de 356.366,02 euros IVA incluido, y la adjudicataria lo hará con la dirección facultativa del área de Arquitectura y Urbanismo de la USC.

Sin interferir en la vida diaria de la facultad

Teniendo en cuenta que los espacios en los que se va a intervenir tienen accesos a través de las zonas exteriores e interiores de circulación general del edificio, está previsto que esta rehabilitación no entorpezca la actividad del personal y alumnado de la facultad.

En concreto, se procederá a restaurar, conservar y limpiar las fábricas pétreas de las fachadas sur y este del claustro, de forma que se consiga detener y estabilizar los procesos de alteración de los parámetros pétreos provocados por la degradación biológica, ambiental, constructiva y antrópica. Además, se pretende arreglar los daños más relevantes.

En cuanto a la intervención interior, se trata de poder contar dentro de la propia facultad con espacio propio en el que poder depositar los fondos de las publicaciones periódicas de su biblioteca, que desde septiembre del año pasado están en la cafetería del centro.

Renovación de las instalaciones

Las obras previstas en la reforma interior consisten en la demolición de tabiques, falsos techos y carpintería interior para acondicionar un despacho y un local para depósito de publicaciones; renovando las instalaciones de electricidad, datos y protección de incendios, con repasos en los pavimentos.

En enero de este año, la Universidade compostelana recibía una ayuda directa del Consorcio para acometer las intervenciones de reforma y rehabilitación necesarias para poder habilitar este nuevo espacio, gracias al incremento de las aportaciones de las administraciones consorciadas (Administración General del Estado, Xunta de Galicia y Concello de Santiago) en los presupuestos de 2025 del propio Consorcio.