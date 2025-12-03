Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

BNG y PSdeG denuncian la falta de personal especializado en el CEIP Monte dos Postes de Santiago

Diputados autonómicos de ambas formaciones denuncian la negativa de la Xunta a cubrir las plazas necesarias a pesar de las movilizaciones y reclamaciones de la comunidad educativa

La Anpa del CEIP Monte dos Postes Santiago con Saleta Chao (2ª, izq.) en el Parlamento de Galicia

El Correo Gallego

Santiago

La situación del CEIP Monte dos Postes de Santiago ha vuelto a situarse en el foco político por la falta de profesorado especialista y personal de apoyo. Tanto la diputada del Bloque Nacionalista Galego Saleta Chao como el diputado socialista Aitor Bouza denunciaron que esta problemática no es puntual sino estructural, y exigieron a la Consellería de Educación medidas inmediatas.

Chao calificó de “alarmante” la situación del centro y acusó a la administración de “negarse a cubrir as prazas necesarias” a pesar de las reiteradas peticiones de la dirección del centro y de las movilizaciones de la comunidad educativa desde el inicio del curso.

Según la parlamentaria, en el curso 2025-2026 el centro cuenta con 21 alumnos con discapacidad igual o superior al 33 %, cifra que asciende a 50 estudiantes si se incluyen todas las necesidades específicas de apoyo educativo. Para atender a todos ellos, el centro dispone únicamente de “dúas especialistas e media” –una PT a tiempo completo, media PT compartida con otro centro y una plaza de audición y lenguaje (AL)-.

“A realidade, con datos, é que o curso pasado con menos alumnado con estas necesidades o centro tiña 4 PT e unha AL”, subrayó Chao, quien cuestionó si ha cambiado “o catálogo ou a opinión da Consellería sobre a atención á diversidade”.

La diputada recordó que la comunidad educativa –integrada por familias, alumnado y profesorado– lleva meses movilizándose, con concentraciones convocadas por la ANPA y protestas desde el primer día de curso. “Isto non é un caso puntual”, dijo, antes de remarcar que “son demandas que se repiten todas as semanas en todas as comisións e plenos, e que están na orixe da folga do profesorado da semana que vén”.

Por su parte, el diputado socialista Aitor Bouza afirmó que la situación del Monte dos Postes vuelve a poner de manifiesto la "falta de compromiso" de la Xunta: “É algo que dixemos xa aquí, nesta mesma tribuna, ao inicio do curso escolar. Non é algo puntual de inicio de curso, senón que é algo estrutural. O CEIP Monte dos Portes, en Santiago, volve a solicitar máis profesorado de apoio. Manifestáronse hai escasos días. Que fixo a Xunta de Galicia? Absolutamente nada", aseguró Bouza.

Bouza señaló directamente al Partido Popular por su negativa a cubrir las necesidades del alumnado: “A negativa do Partido Popular de atender a todas esas persoas que necesitan dun profesorado que tenda as necesidades educativas do alumnado”, añadió.

Chao hizo un llamamiento al conselleiro para que “escoite a xusta demanda” y rectifique la “decisión de recorte” en el centro, proponiendo además reforzar el CEIP Monte dos Postes con una plaza adicional de pedagogía terapéutica y otra de audición y lenguaje. “Se está tan convencido de que tomaron a decisión correcta, non mo explique a min, explíquello ás familias e ao profesorado que nos acompañan hoxe aquí”, declaró-.

La intervención de Chao finalizó con una advertencia: la situación es “un problema estrutural resultado dos recortes en profesorado e dunha decisión ideolóxica sobre o modelo de atención á diversidade”, y la "negativa" de la Consellería a actuar “pon en risco o dereito á educación do alumnado máis vulnerable”.

