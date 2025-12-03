BNG y PSdeG denuncian la falta de personal especializado en el CEIP Monte dos Postes de Santiago
Diputados autonómicos de ambas formaciones denuncian la negativa de la Xunta a cubrir las plazas necesarias a pesar de las movilizaciones y reclamaciones de la comunidad educativa
La situación del CEIP Monte dos Postes de Santiago ha vuelto a situarse en el foco político por la falta de profesorado especialista y personal de apoyo. Tanto la diputada del Bloque Nacionalista Galego Saleta Chao como el diputado socialista Aitor Bouza denunciaron que esta problemática no es puntual sino estructural, y exigieron a la Consellería de Educación medidas inmediatas.
Chao calificó de “alarmante” la situación del centro y acusó a la administración de “negarse a cubrir as prazas necesarias” a pesar de las reiteradas peticiones de la dirección del centro y de las movilizaciones de la comunidad educativa desde el inicio del curso.
Según la parlamentaria, en el curso 2025-2026 el centro cuenta con 21 alumnos con discapacidad igual o superior al 33 %, cifra que asciende a 50 estudiantes si se incluyen todas las necesidades específicas de apoyo educativo. Para atender a todos ellos, el centro dispone únicamente de “dúas especialistas e media” –una PT a tiempo completo, media PT compartida con otro centro y una plaza de audición y lenguaje (AL)-.
“A realidade, con datos, é que o curso pasado con menos alumnado con estas necesidades o centro tiña 4 PT e unha AL”, subrayó Chao, quien cuestionó si ha cambiado “o catálogo ou a opinión da Consellería sobre a atención á diversidade”.
La diputada recordó que la comunidad educativa –integrada por familias, alumnado y profesorado– lleva meses movilizándose, con concentraciones convocadas por la ANPA y protestas desde el primer día de curso. “Isto non é un caso puntual”, dijo, antes de remarcar que “son demandas que se repiten todas as semanas en todas as comisións e plenos, e que están na orixe da folga do profesorado da semana que vén”.
Por su parte, el diputado socialista Aitor Bouza afirmó que la situación del Monte dos Postes vuelve a poner de manifiesto la "falta de compromiso" de la Xunta: “É algo que dixemos xa aquí, nesta mesma tribuna, ao inicio do curso escolar. Non é algo puntual de inicio de curso, senón que é algo estrutural. O CEIP Monte dos Portes, en Santiago, volve a solicitar máis profesorado de apoio. Manifestáronse hai escasos días. Que fixo a Xunta de Galicia? Absolutamente nada", aseguró Bouza.
Bouza señaló directamente al Partido Popular por su negativa a cubrir las necesidades del alumnado: “A negativa do Partido Popular de atender a todas esas persoas que necesitan dun profesorado que tenda as necesidades educativas do alumnado”, añadió.
Chao hizo un llamamiento al conselleiro para que “escoite a xusta demanda” y rectifique la “decisión de recorte” en el centro, proponiendo además reforzar el CEIP Monte dos Postes con una plaza adicional de pedagogía terapéutica y otra de audición y lenguaje. “Se está tan convencido de que tomaron a decisión correcta, non mo explique a min, explíquello ás familias e ao profesorado que nos acompañan hoxe aquí”, declaró-.
La intervención de Chao finalizó con una advertencia: la situación es “un problema estrutural resultado dos recortes en profesorado e dunha decisión ideolóxica sobre o modelo de atención á diversidade”, y la "negativa" de la Consellería a actuar “pon en risco o dereito á educación do alumnado máis vulnerable”.
- Así será el nuevo barrio del norte de Santiago: 6.000 vecinos y bloques de hasta 13 plantas
- El electricista que ilumina Santiago: «Calquera rúa do casco vello con luces de Nadal é máis bonita que unha de Vigo»
- Comparte unas fotos antiguas de su visita a Santiago y pide ayuda para encontrar la calle: 'Visité Compostela en 1981 y...
- Accidente en Santiago: los bomberos trabajan para liberar a posibles víctimas atrapadas en un coche volcado
- El pueblo gallego que se transforma y brilla con luz propia en Navidad: a poco más de una hora de Santiago
- Una cafetería de Santiago se cuela entre las mejores de Europa
- Sanmartín, sobre el cierre del túnel del Hórreo: 'É lamentable utilizar como medida de presión unha molestia á veciñanza
- ¿Cuánto costarán los pisos protegidos del nuevo barrio del norte de Santiago?